Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al exceso de material de obra apilado en la última planta del edificio

La investigación del colapso del edificio de la calle Hileras, 4 corresponde al juez y con ayuda de la Policía Judicial, será la que determine tanto las causas como las responsabilidades de lo que sucedió en el edificio de la calle Hileras, ha comenzado explicando el alcalde. Martínez-Almeida ha avanzado que aunque "todavía es aventurado hablar de las causas exactas por las que se produjo este derrumbe" pero "es obvio que había material apilado en la sexta planta y que pudo influir en el colapso del edificio". Y ha añadido, "es una de las hipótesis que se van a manejar para determinar la causa y el origen del colapso que sufrió ayer el edificio".

Por su parte, el responsable de la empresa Anka Demoliciones, Daniel Anca, ha señalado que el derrumbe del edificio fue un "accidente" en una zona en la que no se estaba trabajando, y que todos los trabajadores contaban con la documentación y licencias en regla.

Sobre las posibles causas del siniestro, según la información de la que Anca dispone, no había exceso de carga en la planta que colapsó; es un asunto, ha insistido que "lo sabrán los que hagan la investigación". Las obras, ha explicado, comenzaron el pasado mes de febrero y avanzaban a un ritmo "muy lento" por tratarse de un edificio antiguo que requería intervenciones progresivas.

Con licencia

El primer edil también ha confirmado que el edificio "contaba con licencia concedida en el mes de febrero de 2025 y, por tanto, estaban trabajando al amparo de ella, tenían la capacidad de poder hacerlo, sin perjuicio de la forma concreta en que se estuviera trabajando y sin perjuicio de las causas que determinaron que finalmente el forjado de la sexta planta colapsara y arrastrara al resto de las plantas".

Sin quejas vecinales

Sobre posibles quejas vecinales, Almeida ha asegurado que "no consta que hubiera quejas en relación con las obras que se estaban ejecutando en el edificio de la calle Hileras 4". Ha pedido, en todo caso, al concejal de Centro, Carlos Segura, para que haga un repaso exhaustivo para determinar la existencia de alguna denuncia por alguno de los canales formales del Consistorio, ya sea por el 010, ya sea de forma telemática o ya sea mediante forma presencial en la propia Junta o, en su caso, en el área de Gobierno de Urbanismo.