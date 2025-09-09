Almeida apunta hacia "determinadas posiciones políticas" tras sufrir insultos en las redes sociales por negar que haya un genocidio en Gaza

Las palabras pronunciadas ayer por el alcalde durante su intervención en el debate del estado de la ciudad, ha provocado una cascada de insultos y descalificaciones en las redes sociales, algunos incluso relacionados con su vida familiar.

Almeida mantiene "que no hay un genocidio en Gaza", una postura que comparte tanto con la Unión Europea como con el Tribunal Penal Internacional. El regidor ha argumentado que "el genocidio es un delito tipificado como tal, que tiene una calificación jurídica y que por la gravedad de lo que supone no se debe banalizar su uso ni se debe hacer un uso partidista, meramente político o instrumental".

El regidor ha insistido en que "cuando se está hablando de un genocidio se debe estar muy seguro de que se está produciendo, con pruebas de que se esté produciendo". Lo que ocurre en Gaza, ha añadido "no nos puede gustar a ninguno, obviamente, y que cuando se produce lo que se está produciendo, creo que todos sentimos el dolor ante lo que está sucediendo".

Han sido 24 horas muy complicadas ha reconocido: "No he recibido tal volumen de descalificaciones, de insultos y de alusiones a mi vida personal y a mi vida familiar como las que he recibido como consecuencia de lo que sucedió ayer. Y todos esos insultos y descalificaciones en mi opinión están alentadas en gran medida desde determinadas posiciones políticas, que han magnificado completamente mis palabras".

En concreto, el primer edil ha invitado a revisar las cuentas de "X" de "determinados partidos y de personas que pertenecen a partidos", ha añadido, "son hirientes, son agresivas" y está convencido de que proceden de "determinadas posiciones políticas".