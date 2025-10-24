Almeida no aplicará la medida del "síndrome postaborto": "Nos equivocamos y me duele profundamente"

"Votamos a favor y no debimos", es la frase que ha utilizado, José Luis Martínez-Almeida, para reconocer su error, que le costó duras críticas desde la oposición, en el asunto de lo que denominaron "síndrome posaborto" .El alcalde de Madrid, ha reconocido que el PP se equivocó al apoyar la iniciativa para informar del supuesto síndrome, una medida que finalmente no se aplicará. "Nos equivocamos y me duele profundamente", ha admitido durante su intervención en el Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Madrid, en el que ha explicado su postura tras las críticas recibidas.

Almeida ha asegurado que el acuerdo aprobado el 30 de septiembre "no consiguió la finalidad que pretendíamos", que según dijo, era que "las mujeres pudieran disponer de información en libertad para decidir" sobre su embarazo. El regidor popular insistió en que el propósito no era restringir derechos, sino garantizar que las madrileñas tuvieran acceso a información "sin paternalismo ni tutelas ideológicas". Sin embargo, ha reconocido que la iniciativa generó confusión y fue un error: "Indujimos desde luego una confusión en relación con los extraordinarios profesionales de los servicios de salud del Ayuntamiento".

El alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento no pondrá en marcha la medida sobre el "síndrome postaborto" y que la información que se proporcione a las mujeres se basará en los criterios del Ministerio de Sanidad. "Votamos a favor y no debimos", ha subrayado, al tiempo que ha puesto en valor la autonomía y la libertad de los profesionales sanitarios municipales.

Almeida, pese al error, ha querido transmitir un mensaje de respaldo a su equipo de gobierno y sigue rechazando las críticas de la oposición. Asegura que el PP ha demostrado su compromiso con la protección de las mujeres y que seguirá trabajando en esa línea. "Siempre he dado la cara ante los madrileños, y también la doy hoy", ha añadido.

Eso sí, ha señalado que el Ayuntamiento informará de las "consecuencias" del aborto bajo los criterios de la guía sobre la interrupción voluntaria del embarazo publicada por el Ministerio de Sanidad. Entre los posibles efectos del aborto, Almeida ha citado "duelo complicado", "presión", "falta de apoyos de la pareja o el entorno", "depresión" e incluso "sentimientos de culpa".

Con esta rectificación, el alcalde pone fin a la controversia generada en torno a una iniciativa que, según ha reconocido, "no se va a ejecutar" y cuya intención inicial "no fue comprendida ni adecuada".