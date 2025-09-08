Nuevo Bulevar

Almeida anuncia el inicio de las obras del bulevar que unirá la Puerta de Alcalá con Cibeles

La próxima semana, ha confirmado el alcalde, se aprobará el inicio de las obras para la construcción de un nuevo bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá y que, según Almeida, "mejorará la capacidad del Paisaje de la Luz", Patrimonio de la Humanidad.

Marta Morueco

Madrid |

El alcalde, José Luís Martínez-Almeida, en el debate del estado de la ciudad
El alcalde, José Luís Martínez-Almeida, en el debate del estado de la ciudad | Ayuntamiento de Madrid

La aprobación, la próxima semana, del inicio de las obras para la construcción del bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá, es un paso más, según el alcalde, para mejorar el Paisaje de la Luz, Patrimonio de la Humanidad.

El proyecto, anunciado hace un año, reducirá los carriles de circulación rodada a dos en ambas direcciones (actualmente hay cuatro carriles en dirección a Plaza Cibeles y tres en dirección Puerta de Alcalá) y en la mediana se construirá un bulevar central de más de siete metros y bordeado de arbolado y plantas y una zona de paseo para los viandantes.

El objetivo, ha destacado, Almeida, es ir "mejorando en la capacidad de nuestro Paisaje de la Luz, del que nos sentimos tan orgullosos con ese Patrimonio de la Humanidad. Somos capaces de trabajar en las grandes obras, pero también en las obras que mejoran todos y cada uno de los barrios que tenemos en esta ciudad, específicamente enfocados hacia las políticas de reequilibrio territorial".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer