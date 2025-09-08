Almeida anuncia el inicio de las obras del bulevar que unirá la Puerta de Alcalá con Cibeles

La aprobación, la próxima semana, del inicio de las obras para la construcción del bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá, es un paso más, según el alcalde, para mejorar el Paisaje de la Luz, Patrimonio de la Humanidad.

El proyecto, anunciado hace un año, reducirá los carriles de circulación rodada a dos en ambas direcciones (actualmente hay cuatro carriles en dirección a Plaza Cibeles y tres en dirección Puerta de Alcalá) y en la mediana se construirá un bulevar central de más de siete metros y bordeado de arbolado y plantas y una zona de paseo para los viandantes.

El objetivo, ha destacado, Almeida, es ir "mejorando en la capacidad de nuestro Paisaje de la Luz, del que nos sentimos tan orgullosos con ese Patrimonio de la Humanidad. Somos capaces de trabajar en las grandes obras, pero también en las obras que mejoran todos y cada uno de los barrios que tenemos en esta ciudad, específicamente enfocados hacia las políticas de reequilibrio territorial".