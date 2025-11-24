Almeida advierte que si los políticos no pueden acordar una declaración de mínimos por el 25N es que "no están a la altura”

En el acto institucional por el 25N que se ha celebrado en CentroCentro, en el palacio de Cibeles, el alcalde durante su intervención ha hecho autocrítica al mismo tiempo que ha lanzado un mensaje a los grupos de la oposición. En su discurso, ha reconocido que si los grupos políticos no pueden mañana, durante el pleno, alcanzar una declaración institucional "de mínimos" por el 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, demostrarán que no están "a altura de las mujeres ni a la altura del conjunto de los madrileños".

El regidor ha destacado que "si después de lo que nos ha dicho la vicepresidenta del Consejo de Mujeres, si después de lo que nos ha contado un policía municipal en ejercicio, si después del testimonio valiente, desgarrador, estremecedor de Verónica (Moreno), sobrina de una mujer que fue asesinada, los grupos municipales no somos capaces de hacer una declaración institucional de mínimo, es que no estamos a la altura de las mujeres ni a la altura del conjunto de los madrileños".

Pide el alcalde "salvar las legítimas diferencias, las diferentes visiones" para poder lograr "una declaración institucional de mínimos que suponga una escenificación de compromiso". "Si no se consigue es que es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo y no estamos cumpliendo con nuestra obligación principal, que es la de estar a la altura de las mujeres".

El alcalde ha calificado de "fracaso de la política" que no se haya podido consensuar por ahora una declaración institucional "de mínimos" aunque ha insistido en que todavía hay tiempo, con "una oportunidad en el Pleno" de este próximo martes. "En una cuestión como esta, en la que desgraciadamente hay 38 mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este año en España, ¿de verdad que no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo mínimo?", se ha preguntado.

Sobre las declaraciones realizadas por la portavoz socialista, Reyes Maroto al poner en duda que se pueda llegar a alcanzar un acuerdo de mínimos con el PP, partido que "pacta con un partido negacionista como es Vox", el alcalde ha respondido que lo mismo podría decir su grupo sobre los socialistas por "un partido que tiene en el Gobierno el sistema de pulseras antimaltrato que no ha funcionado". Y ha vuelto a insistir en que es necesario que "las mujeres en Madrid puedan ver que, a pesar de las diferencias, todavía hay un espacio para poder llegar a un acuerdo".