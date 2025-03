Almeida advierte a Bustinduy que prohibir anuncios de pisos turísticos es competencia de su ministerio

De "deslealtad institucional" ha calificado el alcalde Martínez-Almeida la actitud del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a quien ha acusado de utilizar las viviendas turísticas para hacer oposición desde el gobierno central al gobierno municipal. El regidor ha recordado a Bustinduy que frenar su comercialización en plataformas "es una competencia del Gobierno de España" y que tan solo tiene que mandar un requerimiento a estas comercializaciones para que cesen su publicación.

El regidor ha explicado que recibieron una carta del ministro en la que se le convocaba "unilateralmente y sin posibilidad de consultar agenda a una reunión el lunes". Ante la imposibilidad de acudir por motivos de agenda, propusieron acordar otra fecha. "No hemos tenido respuesta más que la filtración a los medios de comunicación antes de que llegara el Ayuntamiento", ha criticado Almeida y ha acusado a Bustinduy de utilizar "ese ministerio como Pedro Sánchez utiliza el Gobierno para hacer la oposición al ayuntamiento de Madrid que no es capaz de hacer Rita Maestre ni Reyes Maroto".

Martínez-Almeida ha argumentado que "por eso han creado un registro, pero estarán viendo que a lo mejor fracasa y ya nos están echando la culpa a los demás. A mí me podrán decir que cierre las viviendas de uso turístico, que las inspeccione urbanísticamente, que multiplique el número de inspectores, pero no me puede decir que mi responsabilidad es evitar la comercialización ilegal cuando es una competencia del Gobierno de España, del ministro".

Según los datos aportados por el ministerio de consumo se han identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que inste a eliminar los anuncios.