Alfonso Serrano destaca la acción de las administraciones madrileñas durante los incendios y denuncia la falta de acción del ejecutivo de Sánchez

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, señala al Gobierno por no haber ofrecido ayuda a las comunidades autónomas durante los incendios y señala que ante una emergencia de esas magnitudes hay que actuar, no esperar.

Álvaro Martínez

Madrid |

Alfonso Serrano visita las zonas calcinadas junto a los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar Viejo
Alfonso Serrano visita las zonas calcinadas junto a los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar Viejo | Ayuntamiento Tres Cantos

El secretario general del Partido Popular en Madrid ha visitado las zonas calcinadas de Colmenar Viejo y Tres Cantos junto a sus alcaldes, donde ha hablado sobre la importancia de actuar cuanto antes ante emergencias de este calibre. Ha puesto en valor la coordinación y la rápida acción de las administraciones madrileñas en muchos de los incendios que se han declarado a lo largo del verano y que han quedado en pequeños focos.

En sus declaraciones ha denunciado la posición del gobierno central al no haber actuado en cuanto se presentaba el problema; sino que se ha mantenido a la espera de una solicitud de ayuda para movilizar sus medios. Además, ha denunciado la falta de comunicación y de consulta a las comunidades, por parte del ejecutivo de Sánchez, durante los incendios.

Por otra parte, Serrano ha resaltado el tiempo de actuación y el grado de coordinación de los efectivos madrileños, además de poner en valor la capacidad de los servicios para responder a retos de esta magnitud.

La Comunidad de Madrid solo juega un papel de intermediario entre Tragsa y sus trabajadores

También, en esta visita, le han preguntado por la situación entre Tragsa y los brigadas forestales a lo que el secretario ha remarcado que esa empresa depende del Gobierno de España y no del ejecutivo regional. Recuerda también que el papel de la Comunidad se reduce a contratar y pagar un servicio, por lo que, si este se encarece, tendrán que pagar su valor. Además, indica que, desde el Partido Popular, apoyan las reivindicaciones de los trabajadores y espera que consigan esas condiciones.

Almeida es "un activo fundamental"

Por último, el secretario ha sido también preguntado por las declaraciones del alcalde Martínez-Almeida en una entrevista concedida al diario 'El Mundo' donde dice que no puede "garantizar" presentarse a las próximas elecciones.

Serrano ha destacado que está contento con los 114 alcaldes con los que cuenta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que no le gustaría perder a ninguno de ellos. De cara a las elecciones de 2027, espera poder aumentar el número de alcaldes populares en la comunidad, pero apoya cualquier decisión que tomen.

