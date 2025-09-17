Adiós a perderse en los túneles de la M-30: 1600 balizas te ayudarán

La navegación asistida llega a los túneles de la M-30. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema de balizas que permite al conductor saber en todo momento dónde se encuentra y qué salida tomar.

Las balizas son dispositivos que emiten una señal bluettoth que proporciona a los conductores una información precisa sobre su ubicación. Tienen un bajo consumo y funcionan con pilas. Aunque son dispositivos de código abierto, están diseñadas partiendo de la base del respeto a la privacidad de sus usuarios, ya que no rastrean ni capturan datos. En el caso de la M-30 se han instalado 1.600 balizas a lo largo de 48 km.

En el momento en que el conductor se adentre en el túnel, el receptor bluetooth del teléfono móvil detectará la señal y activará la navegación guiada, calculando con precisión la posición del usuario, ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.

Navegación asistida en los túneles de la capital

Además de los túneles de la M-30, el alcalde ha anunciado que este mismo sistema de balizas de Waze se está instalando en los 38 túneles urbanos con los que cuenta la capital, de la mano de Waze y Google y, el futuro túnel de la A-5.

El consistorio calcula que medio millón de usuarios se beneficiarán de esta tecnología y que circulan a diario de media, por la parte soterrada de la vía de circunvalación.

Cómo activarlo

Para su utilización, el usuario tendrá que seguir unos sencillos pasos en la configuración de su teléfono móvil. En primer lugar, es necesario descargar las aplicaciones Waze o Google Maps, disponibles en Android e IOS.

Posteriormente, en el caso de Waze, simplemente se tendrá que habilitar el bluetooth. En Google Maps, además de tener activado el bluetooth, se tendrá que pinchar la opción de 'balizas de túnel bluetooth' en los ajustes de la aplicación (ajustes/navegación/balizas de túnel bluetooth).

De esta manera, en el momento en que el conductor se adentre en el túnel, el receptor bluetooth del teléfono móvil detectará la señal y activará la navegación guiada calculando con precisión la posición del usuario ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.