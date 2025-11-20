Hasta 800 policías vigilarán la Navidad en Madrid y Cibeles se blinda para el encendido de luces

Amplio dispositivo de Navidad que comenzará este sábado, 22 de noviembre, cuando tendrá lugar el tradicional encendido de las luces navideñas, hasta la noche del 6 de enero.

De momento este próximo sábado por el encendido de la iluminación navideña, se ha dispuesto un plan de movilidad que incluye el cierre total al tráfico de 16:30 a 22:00 h en el entorno de Cibeles. Además, 270 agentes velarán para que todo discurra con normalidad.

Habrá un refuerzo mínimo de 430 policías municipales cada día de diario y hasta 800 agentes los días con más afluencia: de viernes a domingo y las vísperas de festivos. SAMUR-Protección Civil ubicará, en las zonas y días con más afluencia, ambulancias y equipos con sanitarios a pie, en bicicleta y en moto para desplazarse con rapidez.

En cuanto a la gestión del tráfico se reforzará con 140 agentes de movilidad cada día de la campaña, que prestarán un total de 5.525 servicios. Los objetivos del operativo son mantener la seguridad ciudadana y vial y controlar los establecimientos de hostelería y ocio, reforzando su presencia en lugares con importantes concentraciones de personas y vehículos para responder ágilmente si se precisara.

Como ya es habitual en estas fechas, en algunas calles de Centro habrá cortes de tráfico totales o puntuales y reordenación del tránsito peatonal y si la afluencia de personas en alguna zona se elevara a una cantidad que comprometiera su seguridad, se podrán restringir temporalmente los accesos.

Durante estas fechas, EMT Madrid aumentará la oferta de servicio de transporte público en las líneas que habitualmente incrementan su demanda de viajeros, y sus autobuses y bicimad volverán a ser gratuitos durante las tres jornadas del ‘Black Friday’ (del 28 al 30 de noviembre).