800 agentes municipales velarán por la seguridad durante la Hispanidad 2025

Un total de 800 agentes de la Policía Municipal desplegará el Consistorio para velar por la seguridad de los asistentes a los eventos programados en la Hispanidad 2025, que arranca este viernes en la capital.

En el concierto gratuito de Gloria Estefan, este domingo en Plaza Colón, se espera una gran afluencia de público. Se desplegará un total de 190 agentes de Policía Municipal, incluidos también los agentes de paisano, Comisaría Central de Seguridad, Servicios Especiales, comisarías de distrito y sección de apoyo aéreo. En cuanto a los efectivos de Samur-Protección Civil, para el concierto de Gloria Estefan se destinarán 45 sanitarios, incluido un hospital de campaña y movilizando nueve ambulancias.

Refuerzo de seguridad también en la cabalgata, encabezada por Argentina; país invitado este año, que recorrerá la Gran Vía a partir de las 18 horas también del domingo. Un total de 170 agentes de Policía Municipal, entre todas las distintas unidades vigilarán para que todo transcurra con normalidad. En este caso, Samur va a dedicar una treintena de sanitarios para dar cobertura al desfile.

Plan de Movilidad

El Ayuntamiento también ha diseñado un plan de movilidad para el desfile en donde se incluyen cortes de tráfico en la zona. En concreto, desde las 16 hasta las 22 horas estará totalmente cerrado el tráfico la Gran Vía. Por su parte, el tramo de la calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía en sentido hacia Plaza de España lo hará hasta las 23 horas. No se descartan, en función de la afluencia de público que pueda haber, podrían producirse distintos posibles cortes programados o cierres de estaciones de metro en las zonas de las celebraciones.

Un dispositivo de seguridad que abarcará todos los eventos y conciertos en Plaza de España, en Puente del Rey, en Puerta del Sol o en Plaza Mayor.