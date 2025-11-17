432 plazas fijas en la campaña del frio que arranca este domingo en Madrid

"No dejar a ninguna persona sin hogar sin un recurso disponible", ha avanzado el alcalde. Mañana se espera que las temperaturas alcancen los cero grados. Llega el frio y el Ayuntamiento se prepara para dar cobijo a las personas que pernoctan en la calle.

La Campaña Municipal del Frío arrancará este próximo domingo 23 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. Estará dotada con 432 plazas diarias fijas.

El alcalde Almeida ha insistido en la necesidad de evitar situaciones como las ocurridas en el aeropuerto de Barajas. "Creo que todos los madrileños son conscientes de que este Gobierno no deja a ninguna persona sin hogar sin recurso disponible. Lo demostramos este año, desgraciadamente, con lo que sucedió en el aeropuerto de Barajas, donde el Gobierno de España se desentendió literalmente de las personas sin hogar y donde nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Y eso vamos a hacer también en la Campaña del Frío".

El regidor ha añadido, "nuestros servicios de asistencia y de primera intervención van a estar recorriendo las calles de Madrid para poder dar esa información para poder transmitir a todas las personas que en estos días que empiezan a ser ya fríos, sobre todo las noches, que, si quieren tener un alojamiento, el Ayuntamiento va a dar asistencia y más allá del alojamiento, que vamos a poner todos nuestros recursos a su disposición".

En la Campaña del Frío 2025-2026 se mantendrán las novedades implementadas en la pasada campaña, como que se podrán activar plazas extra en días de descenso extremo de las temperaturas y se servirán platos calientes en la cena, en lugar de comida de línea fría, esto es, bocadillos. También se intensificará la atención social a los usuarios con un refuerzo de personal en la plantilla dado que los trabajadores sociales y auxiliares de Servicios Sociales aumentan de 43 a 51. Los usuarios dispondrán de un alojamiento, la cena y el desayuno, el aseo e higiene personal y el servicio de lavandería, ropero y consigna. Y, por último, atención social individualizada y asistencia sanitaria básica mediante el servicio de enfermería.

Durante la Campaña del Frío 2024-2025, el Ayuntamiento proporcionó atención social a 1.630 personas.