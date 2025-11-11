Un 16% menos de pisos turísticos en Madrid tras la aprobación del Plan RESIDE

El Plan RESIDE, aprobado el pasado 27 de agosto, para ordenar la oferta de alojamientos turísticos en la capital ha acelerado el descenso de la actividad los pisos turísticos. Una tendencia a la baja que se refleja tanto en la plataforma Airbnb, donde se constata un descenso de 2.662 pisos menos. En julio de este año, Airbnb registraba 16.959 pisos turísticos. A fecha 7 de noviembre, las cifras han descendido hasta contabilizarse 14.297.

A estos datos, hay que añadir la información recabada por la Agencia de Actividades (ADA) junto al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) que refleja que 1.423 viviendas han dejado de dedicarse a la actividad turística.

El Ayuntamiento atribuye este "descenso acelerado" a varios factores. Ha sido fundamental, la información que se ha proporcionado a las comunidades de vecinos a través de los Administradores de fincas para evitar que existan pisos turísticos ilegales dispersos conviviendo con viviendas residenciales.

El endurecimiento de las sanciones específico para los pisos turístico ha sido otro factor decisivo ya que el Ayuntamiento no disponía de una normativa sancionadora específica. Ahora, en caso de incumplimiento después del primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad, la sanción firme alcanza los 30.001 euros. En una segunda sanción se superan los 60.000 euros de multa si continua la actividad irregular y la tercera sanción firme alcanza los 100.001 euros si persiste el funcionamiento.

Y, por supuesto, la aprobación del Plan RESIDE, que blinda el uso de la vivienda habitual y traslada los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para la protección y mejora del uso residencial en Madrid. Un Plan que incluye diferentes actuaciones como no otorgar licencias en la zona centro, concederlas solo para los que tengan acceso independiente en planta baja o primera planta u ofrecer incentivos urbanísticos para transformar edificios de oficinas en residencial.

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia de Actividades (ADA), y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) suscribieron un plan conjunto para contribuir a ordenar la actividad de viviendas turísticas en la ciudad y difundir información a las comunidades de propietarios para que conozcan la normativa al respecto. Una iniciativa que ha permitido, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas, reducir desde junio en 1.423 el número de viviendas de uso turístico registradas.

El Colegio de Administradores de Fincas (CAFMadrid) se está dirigiendo a los propietarios de las posibles viviendas turísticas irregulares, detallándoles cuáles son las cuantías de las sanciones y los pasos para proceder a su legalización, en caso de que sea posible, de acuerdo con la normativa vigente.