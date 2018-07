Un "error" de Carmena evita que el Pleno apruebe una proposición de Ahora Madrid para reprobar a Dancausa

La alcaldesa no ha participado en la segunda votación individual -solicitada por el PP- sobre la reprobación de la delegada, que finalmente no ha salido adelante ya que el PP y Cs han sumado 28 votos frente a los 27 del PSOE y AM, grupo que cuenta con un edil menos porque José Manuel Calvo está de baja por paternidad.

La alcaldesa sí había votado en primera ronda con su grupo, ante lo que se ha registrado un empate, pero en la segunda votación -en la que era necesario su voto de calidad- su posición no ha aparecido en el sistema, con lo que la propuesta no ha salido adelante.

Según ha dicho después en el Pleno, ha sido "un error" porque no ha pulsado "bien" la tecla verde del sí.

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha explicado a los periodistas que la votación ya no se podía repetir y que la propuesta se traerá de nuevo al pleno del mes de febrero, aunque se tendrá que variar la fórmula para cumplir con la normativa, según ha explicado la portavoz socialista, Purificación Causapié, que ha exigido a la regidora que pida disculpas a los empleados públicos.

El hecho de que la alcaldesa no participase en la votación ha pillado por sorpresa al grupo de Ahora Madrid, cuya portavoz, Rita Maestre, había pedido momentos antes al PP y Ciudadanos que votasen a favor de la reprobación de la delegada y demostrasen de ese modo que están a favor de los empleados públicos municipales.

"Lo que estamos tratando aquí es una cuestión muy sencilla: si ustedes, Ciudadanos, y ustedes, PP, están o no a favor de que el Ayuntamiento de Madrid y el gobierno de la ciudad pelee por mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y los empleados públicos", ha dicho al Pleno la portavoz, que ha reprochado a los dos grupos que no tengan "nada que decirles" a los trabajadores.

"Es muy poco responsable y muy poco respetuoso", ha dicho Rita Maestre sobre la decisión de ambos grupos de no apoyar la propuesta del PSOE que reprobaba el comportamiento "partidista y discriminatorio" de Concepción Dancausa por impugnar de forma sistemática los acuerdos entre el Consistorio y los sindicatos.

La propuesta, presentada inicialmente por el PSOE y pactada con el grupo de Manuela Carmena -que ha retirado una moción similar que pretendía debatir de urgencia-, defendía que la actitud de Dancausa de llevar a los tribunales los acuerdos con los sindicatos "responde a un comportamiento partidista y discriminatorio" ya que no actúa de igual modo con otras administraciones.

Esta proposición se ha debatido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya suspendido de forma cautelar el acuerdo para equiparar las condiciones de trabajo de los funcionarios y el personal laboral tras un recurso de la Delegación del Gobierno.

De hecho, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, había advertido a la alcaldesa de que le debería "dar vergüenza" presentar una proposición para reprobar a una persona que no puede defenderse.

"La mejor reprobación es la que usted está sufriendo por parte de sus compañeros jueces, sus compañeros le están enmendando la plana en sus decisiones", ha comentado el portavoz en referencia a las paralizaciones cautelares de medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Y ha añadido que "lo único" que ha hecho Dancausa es "cumplir con las obligaciones que legalmente tiene encomendadas".

La portavoz municipal, Rita Maestre, ha puesto en duda que la Delegación del Gobierno tenga tiempo para hacer algo más que recurrir las decisiones judiciales del Ayuntamiento y a la "obstaculización" del trabajo del gobierno municipal, una idea que comparte Ramón Silva, del PSOE, que ha dicho que los empleados del Ayuntamiento no pueden trabajar 35 horas, como los de la Agencia Tributaria, por las impugnaciones de la Delegación del Gobierno.