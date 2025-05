El consistorio advierte al delegado del Gobierno que en Barajas solo se ha hecho una encuesta, no el estudio que reclaman

Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad se ha advertido al delegado del Gobierno que el informe al que hace referencia al hablar de la situación de las personas que viven y pernoctan en el aeropuerto de Barajas, es una encuesta, en donde se ha entrevistado al 30% de los que supuestamente se encuentran en el aeropuerto. Francisco Martín ha catalogado de "varapalo sideral" para "las tesis del Ayuntamiento" de la capital el "censo elaborado por entidades sociales y que apunta a que entre las personas sin hogar que desde hace meses habitan en el aeropuerto no hay rastro de solicitantes de asilo".

Desde el gobierno municipal argumentan que diagnosticar un problema tan complejo con este porcentaje de entrevistas, realizadas hace casi dos meses en apenas dos horas de un único día, no ofrece todas las garantías de fiabilidad. Una semana después, han explicado, el mismo equipo detectó a muchas menos personas sin motivo aparente, lo cual evidencia la necesidad de profundizar en el estudio.

Según José Fernández, esta encuesta, no permite conocer la realidad caso a caso y durante las entrevistas "se ha garantizado el anonimato en las respuestas y no se obtuvieron datos personales que permitieran identificar a cada persona", es decir, que "sin nombres y apellidos no se puede comprobar su empadronamiento o antecedentes previos de atención social".

Por último, el delegado de Policitas Sociales ha insistido en que no es el estudio de filiación que el Consistorio viene reclamando al aeropuerto y que es imprescindible para poder ofrecer soluciones individualizadas. Por tanto, reclama a AENA, como responsable de la infraestructura, un documento que aporte datos concretos para encontrar la solución adecuada.

Desde el gobierno regional, el consejero de presidencia, Miguel Ángel García, acusa a AENA de reaccionar "tarde y mal" para solucionar la situación que viven unas 400 personas en Barajas, tras la medida de limitar el acceso a la terminal que se ha puesto en marcha en los últimos días. Recuerda que es competencia del ministerio de Fomento, de la empresa pública AENA, pide al delegado del Gobierno que "no esconda la cabeza debajo del ala" y reclama al gobierno central una "solución definitiva".