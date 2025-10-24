La capital se llena de pianos a disposición de todos los ciudadanos

Madrid será un gran escenario musical al aire libre con las instalación de diez pianos en distintos puntos emblemáticos del centro de la capital. Estarán disponibles desde las 11 y hasta las 20 horas para que tanto músicos profesionales como aficionados, o personas sin experiencia, puedan tocar y participar de la experiencia.. La propuesta forma parte del proyecto "Tu ciudad se llena de pianos", cuyo objetivo es fomentar la difusión y la práctica de la música a través de la participación ciudadana, según han explicado los organizadores.

Lugares donde estarán los pianos

Las localizaciones donde estarán presentes los pianos son: La Plaza de Murillo, Plaza de Platerías, Plaza de Juan Goytisolo, Plaza de Santa Ana, Plaza de las Cortes, Plaza de Canalejas, Metro Sevilla Alcalá, Plaza de Santa Cruz, Plaza Mayor junto a la estatua de Felipe III y junto a la casa de la Panadería.

Desde 2012, cada año se ha repetido esta fiesta de la música, la diversidad de estilos y la accesibilidad de tocar un instrumento musical que no siempre resulta fácil para todo el público.