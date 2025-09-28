Calendario laboral: esta es la razón por la que los madrileños sí que podrán tener el puente de La Almudena

No hace tanto que las vacaciones de verano terminaron, sin embargo, muchos trabajadores ya han empezado a consultar los calendarios para encontrar el resquicio que les permita tener unos días extra de descanso y en ellos planear alguna escapada que se les haya quedado pendiente durante la época estival.

En el caso de los madrileños, esta última ocasión se presentó el pasado 15 de agosto y todo hacía presagiar que no habría muchas más oportunidades antes de terminar el año, puesto que festividades como el 12 de octubre (Hispanidad), el 1 de noviembre (Todos los Santos) o el 6 de diciembre (La Constitución) caen en fin de semana.

Sin embargo, un cambio de última hora en el calendario laboral del Ayuntamiento de Madrid ha permitido a la patrona de la capital darle una alegría a todos sus vecinos. La festividad se celebra el día 9 de noviembre, no obstante, este año caía en domingo y se ha decidido que se trasladará al lunes 10 de noviembre. De esta forma, muchos madrileños podrán tomarse hasta tres días de puente, acudir a la tradicional procesión de la virgen o disfrutar de la tradicional corona de la Almudena.

¿Cuál es el origen de la fiesta?

En el marco de la Reconquista, concretamente en 1085, las tropas castellanas entraron en la ciudad expulsando a las musulmanas. Milagrosamente, una imagen de la Virgen apareció detrás de uno de los cubos de la muralla. Pero lo más llamativo es que permaneció con velas encendidas desde que se ocultase en el siglo VIII.

Fue entonces cuando comenzó el culto oficioso de los madrileños, pero sería en 1908 cuando el papa Pío X decretó de manera oficial que la Almudena fuese declarada patrona de Madrid.