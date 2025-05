El ayuntamiento sustituye al director general de Policía Municipal, implicado en el atropello de la menor

El gobierno municipal apuesta por la prudencia, por respetar la baja médica del director general de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y esperar a su regreso, antes de pronunciarse sobre cualquier decisión. "Son días complicados para la familia de la menor, que lógicamente lo está pasando mal, pero tampoco están siendo fáciles para el alto cargo del Consistorio", ha destacado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.

Inma Sanz ha destacado la transparencia que ha mostrado el gobierno municipal desde el primer momento sobre este asunto y ha vuelto a lamentar no haber sido informada de forma inmediata sobre el accidente. Según ha explicado, se reunió con el director de Policía Municipal el lunes y éste le explicó que, según el parte de SAMUR, se trataba de "contusiones leves y no entendió que tuviera la relevancia que luego tuvieron". "El hecho de no haber trasladado esa información se debe estrictamente a eso", ha argumentado la vicealcaldesa.

El director general de Policía Municipal está de baja médica desde ayer, desde que la delegada de Seguridad y Emergencias firmó el decreto de sustitución de manera temporal. Jesús Gil, coordinador general de Seguridad y Emergencias, le ha sustituido en el cargo.

La vicealcaldesa también ha querido dejar claro que Pablo Enrique Rodríguez tiene "una trayectoria que avala a una persona más que preparada para el cargo".