El Ayuntamiento de Madrid hace un llamamiento a la prudencia en las celebraciones de Halloween

Las inspecciones previstas por la Policía Municipal de Madrid se concentran fundamentalmente esta noche en cuestiones como los aforos y la presencia de menores en locales.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha recordado que en los días previos ya se han llevado a cabo actuaciones preventivas por parte de los agentes tutores de este cuerpo policial, que "se han acercado a los institutos, a la parte de Secundaria, para hablar con los chicos y también con los profesores".

Ha destacado que el dispositivo especial desplegado por el Ayuntamiento contará, entre esta noche y mañana, con 1.650 agentes de Policía Municipal, que velarán tanto por el correcto desarrollo de las celebraciones de Halloween como por la seguridad en los cementerios durante el Día de Todos los Santos.

Doble objetivo del dispositivo municipal

Inmaculada Sanz ha destacado que "es un dispositivo amplio diseñado para que se disfrute de esta noche de Halloween", subrayando que también se reforzará la vigilancia en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), "donde otros años se han producido algunas actuaciones vandálicas".

La vicealcaldesa ha insistido en que el dispositivo municipal tiene un doble objetivo: garantizar la seguridad de los madrileños en las zonas de ocio y asegurar que todo transcurra con normalidad en los distintos cementerios de la ciudad, "donde tantas personas acuden a recordar a sus seres queridos".