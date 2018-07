¿Qué hay detrás de una zapatilla deportiva?

Dado que por fin esto de hacer ejercicio se está convirtiendo en un estilo de vida. Y que ya somos muchos que no entendemos nuestro día a día sin hacer deporte. Hoy en el 30ytantos hablamos de eso con lo que nos calzamos para sudar.

Normalmente, cuando decidimos hacer ejercicio, siempre empezamos poniéndonos lo que tenemos en casa- aunque todos tenemos un amigo que se compra todo el equipamiento, se gasta un dineral y lo aparca a los dos días. Como dice Alejandro Marín es Educador físico deportivo y Director Técnico de Omnia. Cuando la gente se acerca a la actividad intenta utilizar cosas que tiene. Después cuando ya ve que le gusta y quiere seguir, salvo los descerebrados, todos intentamos equiparnos, con cabeza, para evitar lesiones y acabamos comprándonos unas buenas zapas de spinning o de step o de running…

Alguna vez te has preguntado ¿Qué hay detrás de una buena zapatilla deportiva? - Detrás unas buenas zapatillas hay mucha tecnología pero sobre todo mucha gente pensando como sacarle el mejor rendimiento a tu esfuerzo. Eso nos ha contado Mikel Azpíroz Responsable de calzado de la línea classic de Reebok, una de las que mas invierte en I+D que amablemente se ha prestado al bombardeo de preguntas.

Esta firma norteamericana tiene decenas de modelos en el mercado dependiendo de la actividad deportiva. Lo último que han sacado es un modelo tan ligero que casi no pesan. Entre el diseño, pruebas, test, estudios, cambios…dos años de trabajo han sido necesarios para llevar ese concepto a una zapatilla de nombre, como no podía ser de otra manera RealFlex que además por su peso pluma, llama la atención su suela. Está compuesta por una serie de sensores, unos 75 por zapatilla, que se mueven independientemente para que la flexibilidad sea máxima.

Es para correr, y existen distintos modelos dependiendo de los kilómetros y la superficie por la que corras. Luego las hay para esas otras actividades que normalmente hacemos en el gimnasio. Movimientos que tienden a ser circulares y no de atrás hacia delante como es el caso del running.

Si trabajo por ejemplo, sobre el step, es importante que las zapatillas tengan refuerzos laterales y que la suela me ayude a efectuar esos giros, en el caso de Reebok con un pivot point. Una especie de círculo a mitad de la suela que facilita el movimiento y evita que te lesiones.

Una zapatilla de campo debe también estar reforzada porque la superficie no es homogénea y te puedes torcer el tobillo. En cambio una zapatilla para correr sobre el asfalto lo que necesita sobre todo es una buena suela que amortigüe el duro impacto.

Flexibilidad, resistencia, velocidad… primero se determina qué atributos debe tener el calzado y después el centro de investigación y desarrollo de Boston le da forma dependiendo de las costumbres deportivas de cada país. Por ejemplo en España se venden muchas zapatillas para gimnasio. Y es que uno de los valores que nos diferencia del resto del mundo es que cuando nos ponemos a hacer ejercicio, nos gusta hacerlo en grupo aunque no hablemos con nadie. Por eso el éxito de clases dirigidas como el spinning o el body combat o el zumba.



En resumen y para acabar: Protege tus pies cuando hagas ejercicio porque detrás de una pisada hay una serie de articulaciones que pueden hacerte pagar el precio que te ahorraste escatimando en las zapatillas.



Mil besos