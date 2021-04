"Tenía miedo a ir en bici con el tráfico, pero me ha parecido divertidísimo"

Ya van 11 ediciones de los 30 Días en Bici. Se trata de coger la bici para cualquier cosa durante los 30 días de abril. Como pistoletazo de salida, entre la Alcaldía de la Bicicleta y la Ciclo Escuela Pedalea, junto con la ayuda y las bicicletas de WiFly , se juntó a un grupo de periodistas culturales y músicos que tenían algunos miedos a usar la bicicleta junto al tráfico de Madrid.

La idea era darles algunos consejos y pautas para que tuvieran las armas necesarias y terminasen metiendo ellos mismos la bicicleta en la ecuación. Es decir, que cuando tengan que hacer un desplazamiento por la ciudad, la bicicleta sea una opción de transporte como cualquier otro.

Lo hemos contado durante años en Piensa en Bici: los 30 Días en Bici han supuesto un antes y un después para muchas personas que decidieron aceptar el reto de coger la bicicleta esos días y ahora, pasado el tiempo, la tienen incorporada como si fuera un vehículo más.

“Pues tenía miedo, pero me ha parecido divertidísimo”

Una de las periodistas que nos acompañó en la vuelta de 10 kilómetros estaba algo insegura. Hacía mucho que no cogía la bici y su forma física no era precisamente la de una deportista de élite. Tras escuchar los consejos de Ciclo Escuela Pedalea y hacer el trayecto, aseguró que “tenía miedo pero me ha parecido divertidísimo”. Al día siguiente se compró un casco, luces para su bici y ya la usa de vez en cuando para hacer algunos recados. Los trayectos cada vez son más largos.

12 personas con miedo al tráfico madrileño se subieron a la bicicleta la semana pasada y ahora ya se ven capaces de usarla cuando la necesiten.

En Madrid hay muchas asociaciones y clubes que, gratuitamente, se prestan a echar un cable a quienes aún no se atreven a coger la bicicleta. Si es tu caso, no dudes en buscar ayuda y podrás comprobar que es mucho más sencillo y seguro de lo que parece desde fuera.