El Paseo de la Castellana contará con un carril bici

La columna vertebral de la movilidad ciclista

El Paseo de la Castellana de Madrid contará con un carril bici que se empezará a construir a finales de este año. En total, 13 kilómetros en lo que desde el ayuntamiento llaman "La columna vertebral de la movilidad ciclista" y con el que empiezan a cumplir con los Acuerdos de la Villa de 2020 que les comprometía a realizarlo. El proyecto pretende mejorar también movilidad peatonal y el transporte público y estima que aumentará hasta 4000 los viajes diarios en bici en ese tramo. Un carril bici segregado de 2 metros de ancho que, al menos desde Plaza de Castilla y hasta los Nuevos Ministerios, se va a implantar en los laterales del Paseo de la Castellana, junto al bulevar, eliminando, en su mayor parte, la franja de estacionamiento en batería. La idea es que, al terminar la legislatura, una "buena parte del proyecto esté terminada y el resto, al menos en obras" según ha comentado Borja Carabante, Delegado de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a las asociaciones y colectivos ciclistas de Madrid.

Un proyecto largamente esperado

El proyecto del carril bici del Paseo de la Castellana ha sido aplaudido y bien recibido por la mayoría de las asociaciones y colectivos del ciclismo en Madrid. Un proyecto que ha estado sobre la mesa del Ayuntamiento de Madrid desde hace décadas y que no terminaba de ver la luz. Finalmente, antes de que termine 2021, podremos ver cómo empieza a construirse el primer tramo, desde Plaza de Castilla hasta Nuevos Ministerios. Aunque aún no se conoce cómo serán el resto de tramos, lo que sí han avanzado desde el Ayuntamiento es que, desde Nuevos Ministerios será imprescindible quitar un carril al vehículo a motor porque literalmente "no cabría si no un carril bici" en palabras de Carabante. Aún falta por saber cómo será uno de los tramos más definitivos de todo este eje, el que transcurre desde Cibeles hasta Atocha por el Paseo del Prado.

Principales quejas

Analizando detenidamente las críticas más comunes al proyecto, se pueden encontrar que las principales quejas giran en torno a las glorietas, ya que el paso por ellas obliga al ciclista a detenerse en numerosos cruces y hay giros demasiado bruscos que podrían generar conflictos con otros vehículos. Otra de las quejas más comunes es la del acoso al ciclista que no usa el carril bici. En una vía donde hay carriles bici, si un ciclista opta por circular en la calzada con el resto de vehículos, no en pocas ocasiones han sido víctimas de acoso por parte de conductores que les increpan a coger el carril bici y apartarse de la calzada cuando en Madrid, el carril bici es opcional según la normativa. Se teme que, al implantar un carril bici en el Paseo de la Castellana, muchos de los ciclistas que opten por no usarlo, sean objeto de ese tipo de acoso.

Pero sin duda alguna, en lo que todas las asociaciones, colectivos y activistas ciclistas de Madrid están de acuerdo es que, por ahora, no se ha quitado espacio alguno al coche. Según está el carril bici proyectado, al menos en el primer tramo desde Plaza de Castilla hasta Nuevos Ministerios, no se resta ningún carril a los vehículos a motor y tampoco está contemplada una reducción de velocidad en esa vía, dejando el Paseo de la Castellana con el mismo volumen de tráfico (conocido como autopista urbana).