Desabastecimiento en el sector ciclista “Sencillamente no hay piezas, ni bicis. No hay nada”

Los grandes fabricantes de bicicletas y componentes a nivel mundial están en China y Taiwan. Primero vino el cierre y con el desconfinamiento, vino el boom del ciclismo. Aumenta la demanda, pero la oferta no ha sido capaz de responder tan rápido.

De 2021 ya nos olvidamos, y 2022 está por ver, el caso es que algunas marcas ya les están diciendo a las tiendas que empiecen a planificar el 2023. Para las tiendas grandes, acostumbradas a elaborar presupuestos más a largo plazo, más o menos bien, pero supone un grave problema para las tiendas pequeñas de bicicletas.

Algunas de esas tiendas de barrio, están mirando ya las páginas webs de segunda mano con la intención de comprar bicicletas enteras para despiezarlas y tener recambios para los clientes de sus talleres.

Una de las tendencias generales es no vender componentes sin el montaje, es decir, que si necesitas algún recambio para tu bicicleta, no solo tendrás problemas para conseguirlo, sino que, además, muchos talleres de bici te dirán que no te lo venden si no te lo montan ellos mismos. Pura supervivencia.

“Puede que sea el momento de pensar en traer a Europa parte de la fabricación para no depender todos de un mismo país”

Miguel Ángel Bolaños, Director de Márketing de Sanferbike, una de las cadenas de tiendas de ciclismo más importantes de Madrid, aseguraba que “puede que sea el momento de pensar en traer a Europa parte de la fabricación para no depender todos de un mismo país”. Bolaños, en Sanferbike, está notando especialmente falta de abastecimiento en los componentes y bicicletas más asequibles. La gama baja-media.

En Secondbike Madrid, una tienda especializada en darles una nueva vida a las bicicletas de segunda mano están más acostumbrados a reparar cosas irreparables. No se cambia un componente porque sí. Siempre se opta por repararlo antes. Muchas de las bicicletas que acuden a Second Bike son bicis antiguas (la tienda es un museo de bicis en sí) y “hay que ser un poco MacGyver para reparar las bicis ahora que no hay componentes nuevos”, aseguraban desde el taller. Las tiendas y los clientes se llaman entre sí constantemente buscando un freno normalito, un neumático básico, una maneta de cambio y nadie tiene repuestos.

“El teléfono no para de sonar. Todo el mundo está buscando piezas y sencillamente no hay piezas, no hay bicis, no hay nada”

David Escribano, responsable de Second Bike, lo vive con cierta ilusión (es optimista por naturaleza) y celebra el boom del ciclismo antes de lamentarse por la falta de recambios. “El teléfono no para de sonar. Todo el mundo está buscando piezas y sencillamente no hay piezas, no hay bicis, no hay nada”

Está ocurriendo lo que en su momento pasó con el papel higiénico o la levadura, pero a nivel macroeconómico, y la situación puede alargarse hasta 2023.

“Algunas marcas de bicis me piden que vaya haciendo previsión para 2023”

Okocycle Madrid | Jaime Novo

El caso de la pequeña tienda de barrio Okocycle, muy cerca de Plaza de Castilla, especializada en CargoBikes y bicicletas reclinadas es un buen ejemplo de la situación por la que están pasando las tiendas de bicicletas más pequeñas de Madrid. “Algunas marcas de bicis me piden que vaya haciendo previsión para 2023”. Muchas veces prefiere decirle al cliente que busque las piezas por Internet y él se las instala, porque prefiere ser sincero. No hay cadenas de repuesto, no hay cubiertas, no hay cassettes, no hay manetas de freno o de cambio… no hay bicicletas completas tampoco.

Todas las tiendas con las que he podido hablar coinciden en un único mensaje: “Ciclista, cuida tu bici, cada pieza cada componente, porque si necesitas uno nuevo, no vamos a poder ponértelo”