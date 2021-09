Tomates de Madrid

En Madrid hay según un estudio de IMIDRA, sólo en la Comunidad, repartidas, más de 16 variedades de tomates englobados en categorías como son con hombros verdes, los tipo pera, los picudos, y los que se están recuperando de las variedades gordo, moruno y antiguo. En plena temporada que estamos, no quiero que perdáis la oportunidad de comprar unos que son como si comierais un ‘entrecot de tierra’, porque no les falta ni carnosidad ni un potente sabor, y con un poquito de sal y un magnífico AOVE, es un auténtico manjar…

Podemos comprar para llevar a casa (y en este caso incluso comer en el restaurante), tomates de la llamada ‘Chef del tomate’, Pepa Muñoz, del Qüenco de Pepa, que es toda una institución en Madrid, ya que, junto a Mila, su mujer, con la valiosa ayuda de su hortelano José, tienen una huerta en la provincia de Ávila donde siembran pensando en sus clientes. Tierra, agua y buenas semillas (algunas ancestrales) son los tres únicos ingredientes que entran en ese otro espacio gastronómico de Pepa. Entre borraja, calabacines, puerros, cebollas, etc., etc., el tomate se ha convertido en el producto estrella de Qüenco de Pepa. Una cuidadosa selección de semilleros, mucho mimo durante su desarrollo en la tierra y ningún pesticida ni cámara. Es tal su pasión, que la semana pasada en la Feria del tomate antiguo de la localidad cántabra de Santa Cruz de Bezana, le otorgaron la distinción Dama de Rojo. En la tienda que está al lado del restaurante, en Padre Damián 46, además de sus frescas verduras, se pueden adquirir sus tomates, a 7 € el Kg del extra, o a 3,20 € los pera, (https://lahuertadepepa.es/categoria-producto/de-nuestro-huerto/page/3/). Y si queremos tomarlo en el restaurante, varias opciones: Tomate en rodajas con flor de sal y aceite picual, a 16 € la ración, Tomate con cebolleta fresca, 14 €, Tomate con cebolleta fresca y ventresca de atún, 18 €, o Tomate con burrata fresca, 9 €.

Y de los tomates de Ávila en Padre Damián nos vamos cerca de Chinchón, a Huertos Vega del Tajuña. Los cultivan unos chicos que se están dejando la piel en el campo, su dedicación es increíble, por lo que consiguen tomates de mucha calidad, ecológicos y madurados en la planta. Reparten en Madrid todas las semanas por lo que sólo hay que llamarles, o a través de sus redes sociales contactarles (https://www.instagram.com/huertosdelavega/?hl=es) y hacer el pedido de los tomates y otras verduras que cultivan. Los venden en cajas de cartón de entre 2`5 y 3 kg, a 12,50 €, a unos 4 € el kilo.

Y en Carabaña tenemos otra joya tomatera… Huerta Carabaña, donde como ellos dicen, sus semillas son su mayor tesoro ya que han sido conservadas sin modificaciones genéticas durante muchísimos años, por lo que saben a lo que tiene que saber. Cuenta con 70 variedades de tomates, lo que hace que más que una huerta, sea un centro de investigación con especial atención en el tomate. Hacer una visita in situ es una maravilla, y si no, comprar para recibir en casa, a través de su página web (https://huertadecarabana.es/tienda/) y hacer la compra no sólo de tomates si no del resto de verduras y frutas que cosechan en Carabaña también. Lechugas, berenjenas, calabacines, judías verdes y mucho más nos llegan a la puerta con sus variedades de tomates moruno y rosa. El precio del kilo de tomates, 5,95 €. Tienen también un pack degustación de 4 kilos de distintas variedades a 25 €.