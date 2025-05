Terraceo del bueno

Y aunque en la sierra también está cayendo lo suyo, si es cierto que se lleva mejor, y si es al lado de un embalse o pantano, más aún. Por eso me voy a un nuevo restaurante que ha abierto en La Jarosa, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Ruge, del conocido chef murciano Rubén Iborra que ha cerrado su restaurante en Madrid para hacer un cambio de aires y abrir al lado del embalse junto a su mujer y su hija, en una parcela de 2 hectáreas donde se ubicaba un antiguo refugio de montaña. Como el chef lo llama, ha creado un ‘mountain club’, donde gastronomía, ocio y naturaleza se dan la mano. De comer, tapeo castizo, como un bocata de calamares o de oreja, platos nikkei, murcianos como la ensaladilla marinera murciana, y su especialidad, los arroces. Desde una paella valenciana, a una fideuá alicantina, o un caldero de la isla de Tabarca. Ojo también a sus carnes y pescados madurados y hechos a la brasa.

Y en lo que bajo hacia Madrid por la A6, me voy a desviar a Pozuelo, a ver a la gran Teresa Aguirre al restaurante Aguirre, en la calle Segundo Mata. Acaban de inaugurar su acogedora terraza, entre plantas y parterres de flores. Sigue triunfando con su lema ‘buen comer, buen beber, buen vivir’. Tiene mesas bajas y altas con taburetes para empezar con un aperitivo y ya, dejarse llevar por las propuestas tan ricas de su carta basadas en cocina de producto de temporada, con inspiración donostiarra. No hay que perderse su Gilda vitaminada (con una botellita de vermut de acompañamiento), la tortilla de bacalao, piparras en tempura, o unas increíbles croquetas de chipirones. Y por supuesto, cualquiera de sus apetecibles pintxos, o la Tarta de queso tipo La Viña como colofón.

Y ya de vuelta en Madrid, pero sin meternos aún en el centro, paro en la que para mi es de visita obligada todos los años, El Jardín de Arturo Soria, en Arturo Soria, 207. Este vergel que ayer cumplió 5 años, de la mano de Jesús González Espartero, es un imprescindible para mí y para muchos en la temporada estival y con opciones para todos los gustos, desde un picoteo informal a un almuerzo escondido. Por espacios que no quede… la zona delantera donde no es necesario reservar, con su renovada carta chill out, para tomar platos como las Bravioli con calamares, unas patatas bravas con alioli de chipotle ahumado y calamares rebozados que están de muerte, o un brioche de steak tartar. Lo bueno además es que esta zona funciona con horario non stop desde las 13:00. En el escondido jardín -la joya de la casa-, que comparte carta con el salón acristalado y la terraza techada llena de vegetación y acondicionada para cualquier época del año, se pueden tomar cositas tan ricas como un Ajo blanco con caballa y uvas, Arroz meloso de bogavante, o un Bonito con romesco y puerro confitada. Es pet friendly, y es ideal para el afterwork.

Y ya que nos echamos a la calle, me voy a ir a hacer una ruta jamonera llamada Madrid Ham Tour, donde recorreremos la historia de la capital a través de lonchas finas de jamoncito del bueno. Es idea de El Museo del Jamón, y se realizará una ruta guiada por el centro, desde el Museo del Jamón del Paseo del Prado, hasta el de la calle Gran Vía, y desde el Siglo de Oro hasta la Modernidad, rindiendo homenaje también a la tradición y el saber popular más castizo, realizando 5 paradas en las diferentes sedes del Museo del Jamón. para tomar una tapa con una bebida. En el Paseo del Prado se hará un recorrido ibérico de bellota, con una selección de 4 tipos de ibéricos: jamón, lomo, chorizo y salchichón. En el local de Carrera de San Jerónimo la tapa será una Gilda jamonera donde se sustituye la anchoa por jamón curado. En la calle Mayor la protagonista será la croqueta de jamón; y en el de la Plaza Mayor, darán una Ensaladilla del museo, que está bañada con virutas de jamón. Y para terminar, selección de los maestros jamoneros de este clásico madrileño, de 4 tipos de jamón. Dura 2 horas aproximadamente. Arranca el próximo 1 de junio por 59 € por persona todo incluido, y se puede reservar en www.museodeljamon.com