¿Son seguros los implantes dentales? Claves para garantizar su éxito a largo plazo

El éxito de un implante a largo plazo depende de una correcta colocación en las tres dimensiones, una adecuada función y una buena estética. Con una planificación precisa, tecnología avanzada y la experiencia del equipo médico, un implante puede durar décadas e incluso toda la vida, siempre que se mantenga un seguimiento profesional periódico.

Pepa Gea ha charlado en 'Más de uno Madrid' con el doctor Palma, odontólogo e implantólogo de la Clínica Palma Médico Dental, sobre cómo minimizar los riesgos de un implante con una planificación exhaustiva y estudios previos en 3D que permitan controlar al milímetro la intervención y evitar complicaciones como la falta de integración o posibles lesiones anatómicas.

Desde la clínica insisten en que el tratamiento no termina tras la colocación del implante: las revisiones y el control continuado son fundamentales para garantizar su durabilidad. Formación constante, dominio de técnicas de regeneración ósea y de encía, y una visión integral del tratamiento marcan la diferencia en implantología moderna.