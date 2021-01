"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Ruta croquetera por Madrid

Nos encanta esto de sacar un ‘día D’ para todo… Así que dicen que el 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta, y ya sea una estrategia de marketing o algo oficial que se celebra en todas partes, lo cierto es que nos encanta este día, porque es un clásico entre los clásicos, que no falta en las cartas de los restaurantes, gusta a grandes y pequeños, y que nos recuerda a madres y abuelas. Y aunque la croqueta de jamón suele ser la reina, la bechamel siempre es la clave y esta admite un sinfín de ‘rellenos’, porque para gustos los sabores. Ya sabes que se dice que donde se come una buena croqueta, se comerá bien en general, porque, aunque no es que sea una receta difícil de hacer, pero es que hacerlas bien tiene su aquel. Tanto es así que podríamos hablar de una receta diferente en cada casa. Unas con bechamel, otras con caldo, y todos los ingredientes que se te ocurran, de pollo, de jamón, de cocido, de espinacas, de bacalao, de boletus…