Planes con sabor a vacaciones, a tapas y a Paquitos

He estado toda la semana de viaje por las Terras de l’Ebre, en este año que Cataluña ha sido nombrada Región Mundial de la Gastronomía 2025. Sin duda, lo recomiendo. Anoche volví de un viaje de 3 días por el extremo sur de Cataluña, abarcando las comarcas de Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y Ribera d'Ebre, con motivo del nombramiento de Cataluña Región Mundial de la Gastronomía por ser “un modelo turístico innovador y regenerativo”; y en particular, por rincones tan especiales como Terres de l’Ebre, al sur de Tarragona, repleto de espacios naturales donde las cosas aún se hacen como antes, donde se vive despacio y parece que el tiempo se para mirando a los flamencos. Una región reconocida por su rica biodiversidad y contrastes que me ha sorprendido mucho y que sin duda recomiendo como destino para conocer.

En 2013, la UNESCO la designó como Reserva de la Biosfera. Un reconocimiento que destacaba su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del entorno natural que he vivido estos días viendo que no es algo ‘hecho al azar’ o de boquilla, sino que verdaderamente lo están llevando a gala. El Parque Natural del Delta del Ebro es una de las zonas húmedas más importantes de Europa occidental, es un refugio para unas 300 especies de aves migratorias y cuenta con extensos arrozales por los que hacer paseos fluviales guiados y entre los que se hacen rutas en bicicleta para observar, especialmente al atardecer, a los flamencos descansando en su hábitat, un espectáculo digno de ver. En contraste, El Parque Natural dels Ports ofrece paisajes montañosos, barrancos y una rica biodiversidad, siendo ideal para actividades como el senderismo y la observación de fauna.

Hay que pasar a descubrir uno de los rincones con más encanto de la Ribera de l’Ebre, el pueblo de Miravet, conocido por su espectacular castillo templario y unas calles llenas de historia que se remontan a la época islámica, puesto que conserva el antiguo barrio de alfareros, donde estuvimos viendo trabajar a uno de los pocos alfareros que quedan. Y no debemos irnos de la zona sin conocer Tortosa, una de las ciudades más emblemáticas de Cataluña, con un rico patrimonio histórico y cultural, un legado arquitectónico con símbolos de todas las civilizaciones que la han habitado -íberos, musulmanes, romanos y templarios-; el castillo de la Suda, una fortaleza de origen islámico con vistas impresionantes del río y la ciudad; la majestuosa Catedral de Santa Ana, que domina el perfil de la ciudad; y un Mercado de Abastos de estilo modernista de 1887- digno de descubrir puesto a puesto.

Y lo bueno lo dejo para el final: la comida. Han sido 3 días de festival gastronómico difícil de olvidar, porque estamos en una zona de lo más fructífera y en la que proliferan los cultivos. Como los de aceite de oliva virgen extra, de aceitunas Arbequina y la autóctona Fulla de Salze, como las que trabajan en la empresa familiar Identitat Olive Oil, D.O.P. Terra Alta. Otro de los ingredientes estrella es por supuesto el Arroz del Delta del Ebro, con I.G.P. propia, y con variedades todas de categoría extra. Se cultiva en los campos inundados del Delta, donde las aguas del río Ebro aportan nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. Molí Lo Nostre Arròs es una pequeña empresa familiar que lo produce de forma artesanal y sostenible. En cuanto a los vinos, la D.O. Terra Alta, -cuyas variedades más comunes son la Garnacha blanca y tinta, Macabeo y Cariñena-, es una de las más reconocidas de la región, y produce vinos blancos, frescos, aromáticos y afrutados, aunque también algunos tintos de cuerpo medio y rosados. Agrícola Sant Josep Wines es ideal para descubrirla: una bodega cooperativa de Bot con más de 50 años de historia.

Pato, ostras, galeras, mejillones, cangrejo azul, anguilas, y mucho más son productos de la zona que se pueden tomar en restaurantes muy top como el restaurante (y hotel de 5*) Villa Retiro con una estrella Michelin, en Xerta. El también estrellado Citrus del Tancat, o en Amposta el restaurante (y hotel) l’Agadir del Delta con Joan Capella al frente, que prepara unos arroces con productos locales, que nos han enamorado. Lo que sin duda ha sido un denominador común de todos, es su defensa a ultranza del producto de proximidad, de trabajar en aras de la sostenibilidad y en su empeño de hacer a través de la gastronomía una forma de disfrutar, pero de cuidar el medio ambiente a la vez. Un compromiso con el territorio del que solo me queda pedirles que sigan ensalzando.

Que se vayan preparando quienes les guste tapear, porque habrá que hacer gala de esto tanto el fin de semana como el lunes, porque el 16 es el Día Mundial de la Tapa que promueve Saborea España. Y es que debe tener un día propio porque no hablamos de cualquier cosa. Las tapas se han convertido en uno de los elementos más representativos de la identidad cultural de nuestro país, adquiriendo un gran reconocimiento internacional que las asocia a lo español. El top 5 de las tapas, más solicitadas: Tortilla de patatas, Croquetas, Patatas bravas, Ensaladilla rusa y Calamares a la romana. Y este año, Saborea España en homenaje a Valencia, añade la paella como tapa que tomarnos con el aperitivo, porque más allá de un plato principal, nos gusta tanto que cada vez más bares la ponen con la cerveza. Así que… ¡a tapear con paella! Un par de sitios donde sé que la ponen de tapa, Babudes en Corazón de María y La Montería en Lope de Rueda.

Y hasta finales de junio, y en más de 33 restaurantes y bares de Madrid, se está celebrando la Ruta del Paquito organizada por INTEROVIC con el fin de potenciar el consumo de la carne de cordero y acercarlo a los más jóvenes a través de un formato moderno, informal y muy apetecible como es comiéndolo en este bocata llamado Paquito. Locales como LaLópez Bar en el Mercado de Antón Martín, Atocha 107, o Uskar entre otros tienen sus originales preparaciones.