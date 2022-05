Planes para comerse Madrid

Si somos cerveceros, no podemos perdernos durante todo el fin de semana, en el Pabellón 1 de IFEMA, el festival País de Cervezas, que convierte Madrid en la capital europea de la cerveza, con decenas de actividades y productores. Zonas de degustación y de Food trucks para maridar nuestra cerveza favorita, catas y talleres. Y si nos hemos quedado con hambre tras los productores y las cervezas y nos gusta el cordero, ha vuelto la Ruta del Paquito, que es ese bocadillo cuyo ingrediente principal es el filete de pierna de cordero y a partir de ahí la imaginación de los hosteleros que lo tendrán hasta el 23 de junio en sus restaurantes. Es una iniciativa de Interovic que pretende potenciar un consumo sostenible, ya que el pastoreo de ganado ovino y caprino del que proviene esta carne se concentra, en su mayor parte, en zonas de la España vaciada, es una tradición que viene de largo, y gracias a iniciativas como esta han puesto a este bocata de moda.

Sitios como Tres por Cuatro, La Raquetista, El Reloj de Harry&Sally, Terracota, Salino, donde por ejemplo su chef Javier Aparicio lo prepara con hummus verde, tzatziki, hierbas frescas y sumak. Exotismo y mucho sabor, o el que preparan en Cachivache Taberna, un Paquito de albóndigas especiadas, mahonesa moruna, harissa, limones confitados y menta. Podéis ver la ruta completa aquí: https://www.buscandoapaquito.com/.

Y esta semana se ha celebrado la quinta edición del Campeonato Mundial de Callos que organiza el cocinero asturiano Pedro Martino con el fin de no perder la tradición de nuestras recetas, y entre los 14 finalistas, el premio nos lo hemos quedado en Madrid ya que ha ganado el cocinero Javier Muñoz Calero, del restaurante Ovillo. Calero sorprendió al jurado con un plato de callos con mongetes (alubias blancas). Así que si este fin de semana, queremos combatir el calor con callos, nada como pasarse por la calle Pantoja, 8 donde Muñoz-Calero seguro que nos hará disfrutar con esta y otras deliciosas recetas.

El 28 de mayo es la final de la Champions League, pero también es el Día Internacional de la Hamburguesa y New York Burger (www.newyorkburger.es), que lleva 13 años dándonos ‘brasa’ de la buena, es la opción perfecta para celebrar la victoria del Real Madrid o para sobrellevar la derrota si pierde, y celebrar, eso sí, este ‘sabroso día’ con una de las mejores burgers de Madrid, ya sea en casa o en uno de sus restaurantes. Además estrenan la New Your Burger -así se llama por ahora-, una burger creada por sus clientes a través de las RRSS y cuyo casting aún está en juego. Por supuesto, también se puede disfrutar de esta efeméride con sus clásicos, alguna de las últimas incorporaciones -como la Met Meat ¡de jarrete de cerdo!, la High Line o la Chelsea Truffle- o sus propuestas veggies.