Píldoras gastronómicas de septiembre para alargar (y endulzar) el verano

Y comenzamos con un viaje a Ibiza sin movernos del centro de Madrid. Y más concretamente de Cines Callao, porque desde hoy podemos ir a Ibiza Paradise by Nacho Cano. Una experiencia que aúna gastronomía, arte, música en vivo y tecnología. Un espectáculo creado por Nacho Cano que podrá disfrutarse hasta el 30 de noviembre, de viernes a domingo. El plan es: cena, música, baile y un recorrido musical dese los 70 hasta hoy. Todo ello envuelto en cómo era el ambiente ibicenco con espíritu hippie de paz, amor y libertad. Un dinner show de unas dos horas de duración, solo para mayores de 18 años, que cuenta con 2 menús, además de poder pedir a la carta. El precio de las entradas es desde 25 €, además de lo que se pida de cena.

Y vamos de Ibiza a Múnich sin movernos de Madrid, porque ¡atención, cerveceros ya está aquí el Oktoberfest! La fiesta alemana más internacional va a estar de jueves a domingo del 11 al 21 de septiembre, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. En una enorme carpa con estilo bávaro habrá música en directo, sesiones de DJ, litros de cerveza Paulaner y un menú típicamente alemán que incluye salchichas, codillo, puré, chucrut, bretzel y salsas tradicionales. Todo servido en largas mesas de madera, con camareros vestidos al estilo bávaro y un ambientazo que invita a brindar al grito de “¡Prost!”. También podremos brindar en la VII edición de la Oktoberfest Vallekana, ubicada en el parque Javier de Miguel, con foodtrucks, música en directo y mucho más, porque además esta estará de lunes a domingo…

Y de los cerveceros, nos vamos a los chocolateros, porque mañana es el Día del Chocolate y desde luego que nos da tantas alegrías y nos quita tantas amarguras metafóricas, que le tenemos que rendir homenaje. Es tan versátil, que no hay restaurante, heladería, pastelería, que no tenga un postre con nuestro protagonista. Obviamente el cacao no se cultiva en Madrid porque necesita un clima tropical, pero sí que hay empresas madrileñas que elaboran aquí. Como es el caso de Chocolates Maykhel, una empresa familiar, fundada en 1875 en Alcorcón, que lleva siglo y medio elaborando con mucho mimo chocolate artesano sin gluten ni conservantes añadidos. Seleccionan granos de cacao de Ecuador, Venezuela y Panamá para lograr tabletas y chocolates a la taza con un sabor auténtico. Desde los chocolates a la taza más clásicos hasta tabletas con un 92 % de cacao, pasando por mezclas de sabores con violetas, café o frambuesa e incluso una cerveza de chocolate (para los que sean del tándem cerveza que hablábamos antes y este a la vez). Podemos encontrarlos en negocios de restauración y tiendas y además comprarlos en su página web https://maykhel.es/. Un pedacito de historia madrileña que nos recuerda por qué este producto nos sigue fascinando generación tras generación.