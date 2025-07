Píldoras fresquitas para disfrutar del mes de julio

Y comenzamos en Chamberí, celebrando sus Fiestas del Carmen. Desde hoy y hasta el 16 de julio van a tener un programa repleto de música, cultura popular, gastronomía y actividades para toda la familia. Esta tarde a las 20:00, tras el pregón de Carmen Lomana, la Plaza de Chamberí bailará a ritmo de cuplé con Olga María Ramos, Yacaré y el concierto de Nancys Rubias. El sábado, en la Plaza de Olavide, el aperitivo a partir de las 13:00 se tomará con música en directo. Un buen puñado de locales muy conocidos donde tomarlo son El Cuatro de Copas, La Matritense, Cervecería Carril, Bar Oliva... Y el domingo, doble plan, iremos a aperitivear a la Plaza de Chamberí con el grupo musical Origen y su repertorio pop-rock, y ‘Jazz por Ponzano’, con conciertos de jazz y blues en directo a lo largo de esta gastronómica calle, mientras tomamos algo en El Doble, Fide, Ponzano 12, Taberna de Alipio Ramos…

De planes a pie de calle, me subo a las alturas. Porque comienza el ciclo Noches en Vela(s) en Azotea Cibeles, en la sexta planta del Palacio Cibeles, para ofrecer una experiencia única en el corazón de Madrid. Música en vivo, gastronomía y la tenue luz de cientos de velas se combinan en unas veladas mágicas con vistas privilegiadas a la fuente de la diosa, la calle Alcalá y al majestuoso Palacio de Correos. Será en 3 fechas exclusivas, el 30 de julio, el 7 y 21 de agosto, por lo que hay que reservar con antelación. El chef ejecutivo de Azotea Grupo, Manuel Berganza, ha diseñado un menú para estas noches, para completar la propuesta sensorial. Desde un cóctel de bienvenida, seguido de una selección de entrantes para compartir: Tosta de ensaladilla con anguila y encurtidos, Brioche de sobrasada con limón curado y miel, y Ensalada de tomate con zanahoria moruna. Como plato principal, se servirá Corvina de Cádiz con coliflor en salsa tostada de mantequilla. El precio por persona es de 55 €, e incluye el menú completo y el concierto.

Si le preguntas a los que les gusta la cerveza, que cual es la bebida que más quita el calor, lo tienen clarísimo: la cerveza. Así que nos vamos a ir a comprar o tomar una madrileña y artesana, la pata negra de Carabanchel, porque ese es el acrónimo de Patanel, una marca que crearon 4 carabancheleros en 2016 para ofrecer alternativas a la cerveza industrial y crear la de su barrio además de convertirlo en un proyecto de carácter social, educativo y artístico con el que revitalizar su distrito. Es fábrica, es cervecería, es tienda, todo en uno en la Avenida Pedro Díez. Tienen 3 cervezas de alta fermentación como su Golden Ale, una Red Ale, o la Patanel Bourbon Oak, que es de edición limitada. Tienen también Patanel negra, una tipo IPA y una llamada Pan Bendita rubia de trigo. Y además de ir a ver la fábrica y comprarlas, nada como reservar mesa y tomar algunas cosas de su carta que armonizan muy bien: gyozas, hummus, nachos, y de platos principales hamburguesas, focaccias, tacos…

Así se refrescan los cerveceros, pero a los que no les guste como a mí, tengo que terminar la sección para empezar con alegría el finde, tomándome una copa de un vino blanco que voy a sacar de la nevera para que esté fresquito, porque además de que está muy rico, el nombre y el diseño de la etiqueta me parecen muy divertidos: Qué bonito Cacareaba. Pertenece a Bodega Contador, en San Vicente de la Sonsierra, y apenas se han producido 7.000 botellas. Está elaborado con las variedades Viura (41%), Garnacha blanca (39%) y Malvasía (20%), y tiene nueve meses de crianza en barricas nuevas de roble francés. Es elegante, con personalidad y la fruta y el terruño del que proviene son los protagonistas. Así que… chin chin por el fin de semana que ya llega y, ¡a no pasar calor!