Mujeres que sazonan la gastronomía y el vino con grandes proyectos

Y además en algunos casos son proyectos que no sólo lidera una mujer, sino que tienen nombre femenino, como es el caso del vino con el que vamos a brindar para celebrar nuestro día, ‘La Chalada’, de Vinos Sanz, un blanco semidulce de aguja natural verdejo 100% de la D.O. Rueda, muy aromático, frutal y goloso. Detrás de esta bodega con más de 150 años, está Ana Carbajo al frente, y con una pasión heredada por esos vinos con historia que mejoran cada día, gracias al buen hacer de su equipo, formado en su mayoría por mujeres. Además de esta Chalada y el resto de sus vinos blancos, tiene 2 referencias madrileñas de Sanz La Capital.

Y de una Ana a otra… Ana Gómez, directora y creadora de otro proyecto con nombre de mujer, Juana Madrid. En 1963, en el mítico Bar Anci de la calle Alcalá, que a mí me trae grandes recuerdos porque iba mucho con mi madre y estaba en el barrio que me crié, nacía una salsa brava única y diferente, con sabor a rojo picante y bar castizo, que años después tiene nombre y apellido: la Salsa Brava Juana Madrid. Esta receta pasó por tres generaciones hasta llegar a Ana Gómez, criada ‘entre bravas’ y cuando en 2018, el bar cerró sus puertas definitivamente, fue Ana quien tomó las riendas de este legado familiar junto a su pareja Juanma con el objetivo de llevar esta fórmula a todos los hogares y muchos bares. Esta salsa supone para ella un homenaje a sus raíces. Hoy en día cuenta con 6 sabores diferentes: tres clásicas con varios niveles de picante; y otras tres variedades de lo más originales, como la Brava Cilantro y Chile. Tras muchas horas cocinando esos sabores al chup chup, puesto que además de fundadora es parte de la producción, Ana quiere “animar a todas las mujeres a luchar por sus sueños, a no rendirse ante las dificultades y a sentirse orgullosas de sí mismas, se dediquen a lo que se dediquen”.

Y me voy ahora a Pozuelo de Alarcón, a un bar – casa de comidas – ultramarinos llamado Aguirre, el sueño de Teresa Aguirre que pasó de ser directora de marketing de AMC Networks International, con muchas responsabilidades, viajes sin parar y mil reuniones a abrir su proyecto. Su pasión por la gastronomía le viene de familia, donde la comida era parte de su ADN, y hace 3 años, se lanzó a abrir este agradable espacio con una filosofía clara: Buen comer, buen beber, buen vivir. La carta está inspirada en la tradición gastronómica vasca, y puedes comer desde unas clásicas y riquísimas gildas, a esa variedad de pintxos de los que no sabes por cual decantarte porque todos son muy apetecibles, pasando por una txistorra artesana, tortilla de bacalao. Y ojo a su txuleta de 1 kg de vaca vieja que llega directa del País Vasco.

Por supuesto no puedo dejar de nombrar a mi querida amiga y casi hermana María de Blas de Solobuey, pionera en conquistar un mundo tan de hombres como es el de la industria cárnica, tras aprenderlo todo de su padre Luis de Blas, responsable una empresa familiar con casi 115 años de historia. Luchadora incansable, le gusta ensalzar su profesión con su hasthag #soycarnicera, y está haciendo una labor magnífica no sólo con los restaurantes de toda España a los que sirve, sino con su tienda online www.solobuey.com, donde poder vender a particulares las mejores carnes, embutidos, quesos…

Y sí, no puede faltar un ¡bravo!, muy especial para Pepa Muñoz de El Qüenco de Pepa, una de las chefs más destacadas de la gastronomía española. conocida por su pasión por el producto de calidad, especialmente las verduras y hortalizas de su propia huerta. Además meritoria es la labor fundamental que desempeña en World Central Kitchen, la organización humanitaria fundada por el chef José Andrés, dedicada a llevar comida a comunidades en crisis alrededor del mundo, como fue el caso de los afectados por la DANA, porque ella estuvo al pie del cañón días y días para dar de comer a otros.

Y sí, un aplauso para mi leal equipo, sin las que no soy nada, mis #chicasAires que están día tras día dando lo mejor de si para aportar ese punto maravilloso a la comunicación gastronómica.