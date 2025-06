'Mouth continuum', la importancia de cuidar la salud bucal en cada etapa de la vida

Cuidar la salud bucal es imprescindible para un correcto mantenimiento de la misma a lo largo de la vida. Los expertos consideran que desarrollar hábitos saludables durante la infancia es clave para que los más pequeños entiendan por qué es importante cuidar nuestra boca.

Hay estudios que indican que hacia un 50% de los niños desarrolla caries dentales durante la primera infancia. Por esta razón es importante que la primera visita al dentista se realice cuando erupciona el primer diente del niño.

'Salud bucal a lo largo de la vida', la campaña impulsada por la Federación Europea de Periodoncia (EFP) en colaboración con Dentaid, busca concienciar sobre la importancia de incluir hábitos saludables en nuestro día a día para mantener una boca saludable. Cada etapa tiene unos riesgos asociados y es necesario cuidar de nuestra boca toda la vida y ser conscientes de la relación bidireccional entre la salud bucal y la salud general o sistémica. De hecho, la enfermedad de las encías puede tener un impacto en la salud cardiovascular o en la diabetes.

"Queremos explicar a toda la población cuán importante es mantener una boca sana", explica la doctora Vanessa Blanc, responsable de investigación traslacional de Dentaid Research Center, durante una entrevista en 'Más de uno Madrid' con Pepa Gea. "Hay que empezar educando al niño porque desde pequeñitos los niños adquieren los hábitos por imitación", añade.

Niña lavándose los dientes | Dentaid

La gingivitis, presente en más de un 70% de los adolescentes

Más allá de la concienciación infantil sobre salud bucal, es importante recordar que nuestro cuerpo va atravesando por cambios a lo largo de la vida. Estos cambios también se ven reflejados en la boca.

Por poner un ejemplo, los adolescentes afrontan grandes desafíos de salud bucal durante la transición a la edad adulta. Los cambios hormonales durante la pubertad provocan una mayor sensibilidad de las encías, lo que favorece que hacia un más de un 70% padezca sangrado.

Según apunta la doctora Blanc, durante la adolescencia se van incluyendo hábitos "no demasiado saludables", como el consumo de "azúcares refinados, bebidas carbonatadas, tabaco", etc. "Además, aparece la gingivitis, pues un 73% de los adolescentes sufre sangrado de encías".

Pero no solo es un problema de adolescentes. Desde Dentaid avisan de que "un 90% de los adultos ha tenido gingivitis y un 50% de la población adulta tiene periodontitis diagnosticada". Este hecho, afirma la doctora, "es grave, pues puede conducir a la pérdida de dientes". Además, descuidar la salud bucal puede acarrear otras patologías a nuestro cuerpo, como "las enfermedades cardiovasculares o la diabetes".

Doctora Vanessa Blanc | Dentaid

Un 23 % de la población adulta mayor es edéntula

Tener un hábito de higiene bucal estricto "marcará la diferencia entre tener una boca sana y no tenerla" durante las etapas finales de la vida. Según la doctora, "el 23% de la población adulta mayor es edéntula total". Un hecho preocupante, pues "sin dientes existen afectaciones funcionales graves porque no se consigue una correcta masticación", que no solo es importante para la alimentación, sino también a nivel cognitivo.

Desde Dentaid, asegura la doctora Blanc, buscan "conseguir concienciación social, que se conozcan todas las medidas preventivas que se pueden aplicar" a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

Higiene bucal completa para vivir mejor

Por tanto, es de vital importancia que se adopten los cuidados de higiene bucal más apropiados. "Hay que emplear las herramientas de higiene más adecuadas, como formulaciones de pastas y colutorios que realmente sean efectivos", indica la doctora. Hacer una higiene bucal completa, incluyendo la limpieza entre dientes es fundamental para vivir toda la vida con salud bucal.