"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Los mejores arroces alicantinos en Madrid

Alicante y sus arroces es algo que nos gusta mucho a los madrileños, eso es algo ineludible. No había Semana Santa, verano o puente que se preciase en la que no saliéramos pitando para tu terreta, Pepa. La movilidad no ha sido muy fácil como para viajar hasta allí, por eso, en el marco de Fitur la semana que viene Alicante se desplaza a Madrid en una bonita acción que se llama ‘Alicante Ciudad del Arroz’, (www.instagram.com/alicanteciudaddelarroz) una marca creada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante e impulsada por la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) (https://www.araalicante.com/).