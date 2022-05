José Luis Martínez- Almeida: "Me alegro de que el rey Juan Carlos vuelva a España"

LEER MÁS El rey Juan Carlos volverá a España el próximo fin de semana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, se ha pronunciado en 'Más de uno Madrid' sobre la vuelta del rey Juan Carlos I a España. Tal y como ha avanzado este lunes en 'Más de uno' Fernando Ónega, el emérito viajará a España el próximo fin de semana, donde se alojará en Sansenxo y también se reunirá con su hijo, el rey Felipe VI en Madrid.

Martínez- Almeida no ha dudado en expresar su alegría por la vuelta del rey emérito y ha recordado la importancia de su figura en la política española. "Me alegro de que el rey Juan Carlos vuelva a España", ha confesado y ha añadido: "Podemos estar muy contentos de la situación que vive España y de tener un rey absolutamente preparado", en referencia a Felipe VI.

Estamos en cifras superiores de turismo superiores a la prepandemia

Por otro lado, el alcalde asegura que el Papa Francisco haya declarado el año Jubilar de San Isidrio es muy buena noticia para la ciudad, ya que atraerá más turismo a la capital. "Es un motivo de atracción, un atractivo más de la ciudad", dice.

También confirma que, en cuanto al turismo, "estamos en cifras superiores a la prepandemia" y sostiene que desde el Ayuntamiento están trabajando para incrementar el de largo radio, como Estados Unidos y China. De cara al verano, Almeida dice que se espera que se presente "de forma razonablemente buena teniendo en cuenta que es la temporada turística peor que tenemos en Madrid".

Sobre los sondeos que predicen su victoria en las elecciones de 2023, Almeida se muestra agradecido por la confianza y afirma que seguirá trabajando "muy duro" para consolidar esos resultados. "Estoy feliz de ser alcalde de Madrid, es un privilegio y un honor", comenta.

Espionaje a Ayuso y estafa de las mascarillas

José Luis Martínez- Almeida también ha hablado sobre los dos escándalos que han rodeado al Partido Popular madrileño en los últimos meses: el supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la estafa de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid.

El popular ha recordado que "no se produjo ningún tipo de espionaje" por lo que "los madrileños tienen que tener claro que no ha pasado". Y también celebra la exculpación de Elena Collado y de Engracia Hidalgo y ha reprochado a los demás partidos que lo hayan utilizado como arma de batalla: "En política no todo vale".

¿Acompañará Almeida al Madrid en la final de la Champions?

Por su parte, el Real Madrid juega este fin de semana en París el final de la Champions contra el Liverpool y, aunque el alcalde es un hincha declarado del Atlético de Madrid, ha asegurado que acompañará a los de Carlo Ancelotti.

Es más, según sus propias declaraciones, espera que el Real Madrid "gane la Copa de Europa".

Alguno debería esconderse por lo que dijeron de Chanel

Tras dos días del festival de Eurovisión, en el que la cantante Chanel situó a España en el puesto número 3 con su canción 'SloMo', Almeida ha aprovechado para censurar a los que la criticaron, "alguno debería esconderse" y asegura sentirse "muy contento con el éxito".