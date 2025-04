"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Gastronomía de Semana Santa

Ya estamos a punto de comenzar la Semana Santa y, creamos o no, es imposible no notar que esta época está cargada de tradiciones. Y cómo no, la gastronomía también tiene un papel protagonista. Porque si hay un momento del año en el que esperamos con ganas ciertos platos, es este. Recetas de toda la vida, sabores que nos llevan a casa de la abuela, y ese punto nostálgico de cocina tradicional que apetece, y mucho…Y qué mejor que hoy, Viernes de Dolores, que tomar un Potaje, Bacalao (elaborado en cualquiera de sus múltiples formas), o una Torrija.