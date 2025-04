Gastronomía de Semana Santa en España

Como el Potaje, un plato humilde de garbanzos, espinacas y bacalao, que sabe a tradición. O el Bacalao, del que hay tantas formas de prepararlo, como pueblos en España. Y qué decir de las Torrijas, las reinas absolutas… Ese pan del día anterior que se convierte en manjar tras pasar por leche, huevo, sartén, y de las que solo en Madrid se venderán 7 millones.

Pero hay mucho, mucho más, y como también manda la tradición de esta sección los Viernes Santo, hoy hacemos recorrido por esas otras recetas típicas y algún punto dónde comprarlas o tomarlas.

Y empezamos en un punto donde la Semana Santa se vive con mucha intensidad, Sevilla. Mientras las cofradías recorren la ciudad, en las casas se fríen pestiños (cubiertos de miel y anís), se preparan torrijas con vino dulce y canela, y el bacalao se sirve frito o con tomate. Lo mejor: probarlo todo mientras suena una saeta de fondo. Y para quienes quieran comprar los mejores Pestiños, nos vamos a Confitería La Campana, una confitería centenaria fundada en 1885, en plena calle Sierpes, donde los maestros pasteleros preparan auténticas delicias de Torrijas y Pestiños.

De Sevilla me voy a Murcia, donde además del típico bacalao y las empanadas de vigilia, se preparan Tortas de Paparajote, una hoja de limón rebozada en masa, frita y espolvoreada con azúcar y canela. Ojo: ¡la hoja no se come! También son muy populares las monas de Pascua, ideales para compartir en el campo el Lunes de Pascua y regalar a los ahijados. Para comprar Paparajotes, y no solo allí, si no en cualquier punto de España, nada como entrar en la web de Artesanía Región de Murcia, donde venden todos los productos artesanales de la zona, artesaniaregiondemurcia.es. Los venden en paquetes de 5 unidades y como reza en su web, están elaborados a mano por artesanos de la Región de Murcia.

Seguimos subiendo hacia el centro de España y nos paramos en Castilla-La Mancha: Aquí el potaje y el bacalao también mandan, además de la tradicional atascaburras, una crema espesa de patata, ajo, aceite y bacalao típica de Albacete y Cuenca. En el terreno dulce, no faltan las Flores Manchegas, que se elaboran con una masa de harina de trigo con abundante huevo. Se aromatiza con anís y zumo de naranja y se elaboran con un molde de hierro que les confiere su forma barroca de flor característica. Nos vamos a ir a comprarlas a Alcázar de San Juan, Ciudad Real, a Tradición 1892, una pastelería artesana que ya va por su quinta generación de pasteleros, donde Luis y Mamen ahora al frente, las preparan con la receta tradicional. pasteleriatradicion.com

Me voy a Zamora, una provincia que vive una de las Semanas Santas más sobrias y solemnes del país, y su gastronomía va en la misma línea: sobria, contundente y auténtica. Además del Potaje, no pueden faltar unas buenas Sopas de Ajo, o un plato de Dos y Pringada el Domingo de Resurrección para celebrar: Un par de huevos fritos acompañados por unas lonchas de jamón serrano pasado por la sartén con las que 'pingar' la yema de los huevos. En cuanto al dulce, tomaremos Aceitadas. Como su nombre indica, elaboradas a base de aceite, harina, azúcar, huevos, canela y anís. Las compraremos en Bendito Sabor, donde podemos encontrarlas on line, junto con muchos otros productos zamoranos. benditosabor.es

Desde hace unos años en Aranda de Duero se está celebrando la Ruta de La Torrija y la Limonada, un matrimonio perfecto, porque no es una limonada cualquiera… Se elabora con vino D.O. Ribera del Duero al que se le añade azúcar, cáscara de limón troceada y canela, dejándose macerar durante un par de días, para servirse bien fresquita. Así que para quien le pille por tierras burgalesas, que no dude en ir a La Posada de Pradorey, además de a comer un completo menú con potaje, bacalao y alguna cosita más, pedir la torrija y acompañarla con su limonada casera elaborada con su divertido vino Sr. Niño. Más información en pradorey.es

Y acabamos en Madrid, donde se están llevando a cabo un par de Rutas de la Torrija, una organizada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con ASEMPAS y ACYRE con más de 166 establecimientos entre pastelerías y restaurantes participantes. Estará disponible hasta el 20 de abril y podemos consultar el listado en la web de https://todoestaenmadrid.com/. Además, está también la séptima Ruta de la Torrija organizada por Alberto de Prado, director de Qué Rico España y que se celebrará hasta el 27 de abril. Se pueden ver los 20 locales asociados en la web quericoespana.com y participar además en el sorteo de una noche en el Hotel Meliá Madrid Princesa 5*, para dos personas con cena y desayuno incluido por votar cual es nuestra torrija favorita.

¡Sabrosa Semana Santa!