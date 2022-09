Estos son los mejores vinos de Madrid

Porque sí, no me canso de decir siempre que aquí tenemos buenos productos de casi todo (y el casi es porque no tenemos mar…) y en esto sí que debemos hacer apología de los vinos de Madrid y además de comprarlos en tiendas, pedirlos en los restaurantes, con orgullo de potenciar lo nuestro. Porque en Madrid hay datos de que existe industria vinícola en los límites de nuestra comunidad desde el siglo XIII, así que no somos nuevos en elaborar buenas referencias. Por supuesto, con moderación siempre.

Así que, al pan, pan y al vino, vino… Y a eso vamos, porque estamos en temporada de vendimia, y aunque este año por el calor se adelantó un poco, pero hasta octubre seguirán recogiendo frutos de las 16.000 hectáreas de viñedo que hay en nuestra comunidad de zonas como Arganda, Aranjuez, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, mayoritariamente de albillo real y airén para blancos y garnacha y tempranillo para tintos.

En la web de Madrid Enoturismo puedes encontrar actividades y visitas a bodegas, donde hacer catas y experiencias en familia preparadas incluso para que los niños de forma divertida puedan conocer el proceso de elaboración.

Y ahora al lío de cuáles tomar… Vinos Sanz, referente de vinos en Rueda emprendieron hace casi 10 años proyecto en la D.O. Vinos de Madrid en colaboración con Orusco, la bodega más antigua de la región. Sanz la Capital y Sanz La Capital Roble son sus nombres. Son de la zona de Arganda y Valdilecha y están elaborados con tempranillo 100%. Tienen una magnifica relación calidad precio y son ideales para copeo. Y me encanta porque la firma es gestionada por una mujer, Ana Carbajo.

Otra bodega en la que también hay una mujer al frente, que hace vinazos y le pone el alma a lo que hace es Las Moradas de San Martín (https://lasmoradasdesanmartin.es/), que nació en 1999, en la vertiente madrileña de la Sierra de Gredos, para recuperar los viñedos centenarios de garnacha que vienen siendo cultivados desde el siglo XII en el municipio de San Martín de Valdeiglesias. Tuve la suerte de que su enóloga, Isabel Galindo me enseñara la bodega y los viñedos este verano, y la verdad es que la excursión bien merece la pena. Tienen tienda on line para comprar vinos y que lleguen directos a casa.

Y otros vinos increíbles son Licinia, de Morata de Tajuña (Licinia es el nombre de cómo se llamaba Morata en época romana). Elaboran sus etiquetas con Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot… Proponen además hacer excursiones a sus instalaciones, y terminar con una cata de vinos con un aperitivo de embutidos por 25 € o incluso descubrir cómo hacer tu propio coupage con las cuatro variedades de uvas con las que ellos elaboran por 50 €. Tienen tienda on line para pedir y que lleguen a domicilio