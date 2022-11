"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Coronamos dulcemente a La Almudena

No me gusta el frío y el cambio de horario, pero hay que reconocer que noviembre es un mes ‘chulo’. Comienza siendo fiesta, a los 8 días otra fiesta, y por supuesto ambas tienen sus tradiciones y en el terreno que me compete, el gastronómico, también tienen mucho que contar. Si la semana pasada hablábamos de huesos de santo y buñuelos, esta semana seguimos de lo más dulces con uno de lo más castizo y muy madrileño, la Corona de la Almudena.