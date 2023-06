Almeida: "La mayoría absoluta no será refugiarme en el castillo de Cibeles y hacer oídos sordos a todo el mundo"

"Estoy infinitamente agradecido a los madrileños y responsabilizado por la inmensa confianza en mí y en la lista del PP", afirma José Luis Martínez-Almeida en 'Más de uno Madrid', donde habla del Gobierno que espera para la alcaldía de Madrid tras lograr la mayoría absoluta el 28M: "Tenemos dos semanas para dar una vuelta a la estructura del Gobierno, para que sea la más eficaz. Sobre Inmaculada Sanz ya dije que sería la próxima vicealcaldesa de Madrid".

El alcalde de Madrid también ha criticado a Pedro Sánchez por tomar decisiones precipitadas como Gobierno en funciones, por lo que afecta a la dirección del Museo Reina Sofía: "Cuando un gobierno está en funciones y a pesar de la convocatoria sorpresa, tenemos que ser escrupulosos para no condicionar al Ejecutivo que salga de las urnas. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión, lo mismo hay que pedirle a Sánchez, que no se caracteriza por eso".

Sobre el 23J, ha admitido que ya están trabajando para acondicionar los colegios electorales para las personas que formen parte de una mesa electoral en fechas tan complicadas por las altas temperaturas: "Tenemos que ver cómo acondicionamos los colegios para las personas que tengan que estar más de 12 horas tengan las mejores condiciones posibles. Tendremos que estudiar para mejorar la situación".

Además, Almeida asegura que se alegra "mucho" de la ausencia de Roberto Sotomayor en el Ayuntamiento de Madrid, ya que fue "determinante" para su mayoría absoluta, mientras que pide a Javier Ortega Smith una "reflexión" tras "bloquear" la ciudad. "Vox decidió dejar de ser útil y de influir de manera voluntaria", ha dicho, a lo que ha añadido que la mayoría absoluta no supondrá un "refugio en el castillo de Cibeles" ni "hacer oídos sordos a todo el mundo".

Por último, ha admitido que habrá unos presupuestos ya para 2024 por el escenario de "bloqueo" que se ha dado hasta ahora. "Es mejor centrarse en hacer mejores presupuestos para 2024, serán muy importantes", ha comentado, para terminar reflexionando sobre la necesidad de mejorar las medidas de vivienda en la capital.