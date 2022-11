'All those years ago', una canción de amor de Harrison para Lennon

Estamos escuchando a George Harrison hace más de 40 años cantando ‘All those years ago’, un tema que salió en su álbum ‘Somewhere in England’ en 1981. Pero el origen de esta canción es anterior...

Harrison la compuso para Ringo Starr y su banda. Por aquel entonces los Beatles llevaban más de 10 años separados y a menudo Harrison le escribía canciones a su amigo Ringo para que las tocase y cantase con su banda.

En noviembre de 1980 grabaron este tema, pero Ringo no quedó satisfecho con el resultado, pues decía que el tono era demasiado alto para su voz y la letra no le agradaba.

Un mes después de grabarla, en diciembre del 1980, John Lennon fue asesinado y entonces, George Harrison decidió escribir una letra diferente para hacerle un homenaje a su amigo.

En la letra, Harrison habla de lo mucho que admiraba a Lennon y hace referencias a su canción 'Imagine' y 'All you need is love'. En la canción, además, participaron el resto de Beatles para cantar a la memoria de Lennon: escuchamos a Ringo a la batería y a Paul McCartney haciendo los coros, junto con otros músicos.

La muerte de John Lennon fue una durísima noticia para los Beatles. En el caso de George, se enteró una mañana mientras desayunaba y se quedó completamente en shock. Los que estaban con él cuentan que se refugió en la música y se pasó el día componiendo. Durante aquel 8 de diciembre de 1980 los músicos que trabajaban con Harrison trataron de mantener su vaso lleno de vino durante todo el día.

Harrison estuvo hasta la medianoche componiendo y algunas de esas canciones fueron después incluidas en este álbum que escuchamos; 'Somewhere in England'.