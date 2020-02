Isabel Díaz Ayuso: "¿Reunirme con Sánchez? Es más probable que vuelva Guaidó"

En estos meses en la presidencia dice que "lo importante es lo que se está haciendo" y cree que "hay que estar centrados en lo más importante". Se define como "una persona a favor de todo lo que se ha conquistado en estos años de Gobierno en Madrid y que no haya abusos ni justicias". De cara al futuro, señala que "miraré todo lo que nos une y es mejor para Madrid, dentro algo tan novedoso como es un Gobierno en coalición con otro partido, sostenido por una tercera fuerza". De ahí, la importancia de ver "todo desde la unidad y la libertad, sin que impongan el control de nuestra vida".

Sobre los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, comenta que "las negociaciones no han empezado porque no están cerradas aún. Personalmente, sí que quiero presupuestos". Además, asegura que "los que tenemos nos valen pero tenemos todo pensado para poder asegurar los mejores servicios públicos a la gente de Madrid".

Del Pin Parental asegura que "en Madrid todos los padres eligen qué educación quieren para sus hijos y que hay que dejar la política fuera del aula". Además, señala que "al colegio se va a hacer amigos, estudiar pero no para estar con el móvil, tienen después mucho tiempo para estar con él y en el colegio no pueden distraerse con el móvil, el teléfono móvil debe usarse con cabeza".

Sobre una reunión con Pedro Sánchez, dice que . Asegura que "por lo que veo no estamos en la lista de intereses de un presidente que está más centrado en reunirse con Torra o en otros temas". No obstante, asegura que "lo veo muy necesario"

También, habla del campo un sector que dice"en Madrid hay mucho campo y mucho potencial. Se dice que la “nueva movida” está en la mesa. Con el Plan Terra queremos rejuvenecer el campo. Que los jóvenes aprendan a cultivar. Que los productos madrileños vayan directamente al restaurante".

De Telemadrid y lo que pasará con esta cadena, comenta que "no he hablado nada más que de seguir cumpliendo la ley en Madrid" y también habla de la declaración de bienes que tiene que tener el director, ya que "gestiona 80 millones de euros", algo que dice que "no le pido nada que no le pida a un director de un colegio o un gerente de un hospital".

