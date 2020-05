Enrique López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid: "Consideramos que podemos pasar a la fase 1"

David del Cura entrevista en La Brújula de Madrid al Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López. "Acatamos la decisión del Gobierno pero consideramos que estamos en las condiciones de pasar a la fase 1, no es tan fundamental como la salud pero si esencial reactivar la actividad económica", asegura López.

"Vamos a reforzar los test PCR diarios a 15.000 y vamos a contratar más profesionales para la atención primaria", ha explicado Enrique López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, sobre los requisitos para progresar en la siguiente fase de la desescalada.

"Pensamos que estamos en condiciones de pasar, seguramente lo haremos la semana que viene", ha asegurado, pero aclara que "acatan" la decisión del Gobierno y reforzarán la sanidad madrileña para progresar a la fase 1 lo antes posible.

Asegura que prefiere no ver "criterios políticos" en la decisión de que Madrid no pase de fase, pero critica que Pablo Iglesias anunciara la decisión por la mañana y de manera personal, y apunta, si el Gobierno no se aclara, "trasladará la esquizofrenia a la ciudadanía".