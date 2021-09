La Brújula de Madrid 09/09/2021

Hoy hemos visitado la presa del Gasco y el Canal del Guadarrama o lo que pudo haber sido y no fue porque hacer llegar las barcazas a Sevilla desde la Sierra de Madrid era mucho por muy ilustrado que fuera Carlos III. En el Gabinete de Curiosidades de Andrea Velasco hemos encontrado higos y pecados...y hemos estado en los estrenos del Teatro Español. Además hemos charlado con Rita Maestre sobre la ordenanza de movilidad que Más Madrid no va a votar y que saldrá con los votos de sus ex compañeros carmenistas sumados al PP y a Ciudadanos.