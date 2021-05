La Brújula de Madrid 06/05/2021

Tarde de noticias post electorales en el PSOE: dimite Franco, el responsable regional y Gabilondo no irá a la Asamblea porque no tiene pensado recoger el acta. Mientras tanto en el PP descansan y analizan y preparan una comparecencia para explicar qué va a pasar en Madrid a partir del 9 de mayo cuando decaiga el Estado de Alarma. Para aliviar la información política hemos conocido The plastic Museum que se inaugura este fin de semana frente al Reina Sofía, nos hemos pasado por el Conde Duque con una exposición de anuncios antiguos y con Mar de Tejeda hemos conocido el documental que va a recuperar la figura de Jorge Rigaud, ahora en una fosa del cementerio de Leganés. La música hoy la ha puesto Lolita que está de cumple