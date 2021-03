La Brújula de Madrid 02/03/2021

De momento no hagan planes de Semana Santa, que todavía no sabemos lo que se podrá o no se podrá hacer. Hoy la propuesta nos la ha dejado Javier Sierra que ha escrito una guía astronómica de Madrid...unas escaleras al cielo de Madrid. Mientras tanto el Consejero de Transportes, con el que también hemos charlado, nos ha propuesto un viaje en autobús de hidrógeno para movernos por Getafe...es otra opción....y Mar de Tejeda nos ha presentado a Tamara Kreisler que con su fundación H(ARTE) quieren llevar el color a los hospitales www.fundacionharte.org