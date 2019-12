Almeida: "Creo que a Cayetana Álvarez de Toledo le va a gustar este año la cabalgata"

CABALGATA DE REYES: "La estamos preparando con mucho cariño y con la mejor de las intenciones y esperamos que le guste tanto a mayores como a pequeños. Haremos un esfuerzo de austeridad, pero que sea buena". Además, bromea con que "creo que a Cayetana Álvarez de Toledo

LA OFERTA DE MÁS MADRID: "En ningún momento creí en la sinceridad de Más Madrid".

LOS PASOS CON VOX: "No me molesta justificar cada paso con VOX. Tengo un acuerdo con ellos de investidura e invito a todo el mundo a que me digan un punto del acuerdo con VOX que no esté dentro del acuerdo de investidura y de la Constitución".

PRESUPUESTOS: "Espero que haya acuerdo presupuestario porque en caso contrario habrá que dar continuidad al proyecto de Manuela Carmena".

PP, EN EL PANORAMA NACIONAL: "Es importante que los españoles sepan que hay una alternativa al Gobierno de izquierdas que pacta con independentistas". Además, sostiene que "la única ideología de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez".

FUTURO DE ALMEIDA EN EL PP: "Mi futuro está en Madrid y vamos 'partido a partido' intentando hacer una buena labor para los madrileños y por el buen futuro del Partido Popular. El error es pensar en dónde estaremos cada día".

BARDEM: "No tengo el gusto de conocerle personalmente. Las únicas disculpas fueron en un tuit".

MADRID CENTRAL: "No me parece que sea el esquema acertado para mejorar el aire de la ciudad de Madrid. Por eso, hemos hecho el sistema de Madrid360 que permite a dos personas ir en un coche". De todos modos, deja claro que "todo este proyecto tiene que pasar por el Ayuntamiento de Madrid, porque no tengo mayoría".