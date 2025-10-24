Almeida reconoce que se equivocó al apoyar a VOX sobre el aborto y promete información "libre y voluntaria" a las mujeres para decidir

El alcalde, al inicio de su intervención, ha reconocido que se equivocaron, ya que el voto del PP en el Pleno del 30 de septiembre "no consiguió la finalidad pretendida, que era única y exclusivamente que las mujeres pudieran disponer de información en libertad para decidir sobre una cuestión como si abortar o seguir adelante con su embarazo". "Es obvio que nos equivocamos porque creo que debería ser objetivo común de este Pleno que las mujeres pudieran decidir en libertad, alejadas del paternalismo que ejerce Vox y alejadas del secuestro de la voluntad de las mujeres que se arroga la izquierda habitualmente hablando en su nombre y diciéndoles lo que tienen que hacer".

Almeida se ha apoyado en una guía del Ministerio de Sanidad de abril de 2025, del que Mónica García es ministra ha recordado, para argumentar la necesidad de informar a las mujeres. "Díganme si hay que informar a las mujeres sobre las consecuencias que advierten las autoridades sanitarias. Explíquennos cómo son capaces de que si el Ministerio de Sanidad ha reconocido que estas consecuencias existen, por qué una mujer que va a un servicio de salud del Ayuntamiento de Madrid a informarse, no le podemos dar siempre que ella quiera, y de acuerdo a los profesionales, no podemos darle información. ¿Por qué?", ha preguntado a la oposición.

Por cierto, el alcalde ha destacado que no se ejecutará la propuesta de VOX, pero sí que se informara de manera voluntaria a las mujeres que lo deseen, como recomienda la guía del Ministerio de Sanidad.

Cascada de criticas desde la izquierda. La portavoz Socialista, Reyes Maroto, ha instado a Almeida a"pedir disculpas" porque es "un ataque directo a las mujeres" y que se produce por un PP que es "rehén de los juegos políticos con la ultraderecha".

Desde Más Madrid, Carolina Elías ha afirmado que el voto a favor del PP en la propuesta de Vox en el último Pleno ordinario por el supuesto síndrome post-aborto no fue "un error, sino que responde a la agenda de las derechas para "destruir el feminismo" y ha abogado por blindar desde la Constitución el derecho al aborto y garantizarlo como prestación sanitaria en la red pública.

Almeida, pese al error, ha querido transmitir un mensaje de respaldo a su equipo de gobierno y sigue rechazando las críticas de la oposición. Asegura que el PP ha demostrado su compromiso con la protección de las mujeres y que seguirá trabajando en esa línea. "Siempre he dado la cara ante los madrileños, y también la doy hoy", ha añadido.

Eso sí, ha señalado que el Ayuntamiento informará de las "consecuencias" del aborto bajo los criterios de la guía sobre la interrupción voluntaria del embarazo publicada por el Ministerio de Sanidad. Entre los posibles efectos del aborto, Almeida ha citado "duelo complicado", "presión", "falta de apoyos de la pareja o el entorno", "depresión" e incluso "sentimientos de culpa".