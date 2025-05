Es una "absoluta temeridad tener a 400 personas sin identificar en Barajas", advierte la vicealcaldesa Inma Sanz

En unas horas, el alcalde de la capital, Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, y del delegado de Política Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, mantendrán una reunión de trabajo con el presidente de AENA, Maurici Lucena, con el fin de hallar una solución a las mas de 400 personas que pernoctan en el aeropuerto de Barajas.

"Con la mejor de las voluntades posibles" acuden, ha avanzado Inma Sanz aunque también ha reconocido que es necesaria la implicación del gobierno central y de varios ministerios. En concreto, la vicealcaldesa ha reiterado que se trata de una situación complicada desde el punto de vista humanitario pero también desde el punto de vista de la seguridad y no ha dudado en criticar la posición que ha tomado el ministerio del Interior "no es de recibo porque me parece una absoluta temeridad en el ámbito de la seguridad tener a 400 personas sin identificar en el aeropuerto de Barajas, una de las infraestructuras críticas más importante del país y, por lo tanto, es difícilmente asumible que el Ministerio del Interior y el de Migraciones sigan mirando para otro lado".

Inma Sanz ha señalado que "muchas de las personas que ahí están se encuentran en situación o bien de ilegalidad o bien solicitando protección internacional o asilo, por mucho que lo nieguen es así". El consistorio, ha recordado, ya esta monitorizando a 105 personas que se encuentran en el aeropuerto pero tan solo 14 han aceptado acudir a los servicios municipales.

En cuanto a la decisión de limitar los accesos a Barajas, Inma Sanz, ha reiterado la necesidad de una solución integral en la que estén implicadas las tres administraciones ya que "este tipo de medidas aisladas puntuales no van a dar una respuesta".