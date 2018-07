El Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana las restricciones de tráfico

Mañana, en torno a las 12.00, el Ayuntamiento volverá a informar sobre las medidas que deberán aplicarse el viernes en el caso de que las condiciones climatológicas negativas se mantengan.

El Consistorio activó anoche el protocolo de medidas a adoptar durante los episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), al superar siete estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas (nivel de preaviso).

Las estaciones que superaron durante dos horas consecutivas el nivel de preaviso fueron las de Ramón y Cajal, Villaverde, Barrio del Pilar, Méndez Álvaro, Castellana, Ensanche de Vallecas y Fernández Ladreda.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento también subraya que la previsión meteorológica sigue siendo "desfavorable", por lo que el grupo operativo de calidad del aire en su reunión de hoy ha decidido mantener las recomendaciones de uso de transporte público y la limitación de velocidad en M-30 y vías de accesos para mañana a 70 kilómetros por hora.

No obstante, no ha acordado elevar las restricciones al denominado "escenario 2" del protocolo contra episodios de alta contaminación, lo que implicaría que los no residentes no puedan aparcar en las zonas de estacionamiento regulado.