La madre de una víctima del Madrid Arena: "La sentencia es una broma de mal gusto"

Es la primera entrevista que concede en un plató de televisión tras la sentencia de la tragedia del Madrid Arena. Su hija Cristina fue una de las cinco víctimas de aquella trágica noche. Isabel de la Fuente se ha mostrado indignada con el fallo. "La sentencia es una broma de mal gusto. En nuestro país matar sale muy barato".

Isabel de la Fuente se ha mostrado muy indignada no solo por los 4 años de cárcel a los que el máximo responsable del evento, Miguel Ángel Flores, ha sido condenado, sino por la absolución de los dos facultativos que estaban en la fiesta Carlos y Simón Viñals. "No está condenado penalmente, pero el nombre de Simón Viñals no se va a limpiar en la vida. Esta de mierda hasta las orejas". Isabel de la Fuente ha dejado abierta la posibilidad de recurrir la sentencia.